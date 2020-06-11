Правозащитники сочли отпиской ответ Росздравнадзора о женском обрезании в Ингушетии

11 июня 2020, 16:13

Росздравнадзор уклонился от ответа на вопрос, допустимо ли женское обрезание, заявил Центр защиты пострадавших от домашнего насилия, требовавший закрыть клинику в Ингушетии после жалоб на проведение калечащей операции девятилетней девочке.

Как сообщал "Кавказский узел", жительница Чечни добилась возбуждения в Ингушетии уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью ее девятилетней дочери. Женщина утверждает, что бывший муж без ее ведома отвел девочку в клинику в Магасе, где ей сделали обрезание. Детский гинеколог провела над девочкой хирургическую манипуляцию, но это не было женским обрезанием, заверил руководитель клиники. За обрезание девочки в Ингушетии могут нести ответственность как врач, который провел операцию, так и руководство клиники, предположили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Ингушское отделение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) провело проверку клиники, где, по словам матери девочки, той сделали обрезание. "Проверка проводилась в рамках лицензионного контроля медицинской деятельности и контроля качества и безопасности медицинской деятельности. В ходе проверки были выявлены грубые нарушения лицензионных требований", - говорится в письме ведомства, направленном 10 июня Центру защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских НПО. Консорциум в тот же день опубликовал оригинал этого письма на своем сайте.

В письме указано, что выявленные нарушения уже устранены. Что это за нарушения, не уточняется.

Ответ ведомства не удовлетворил правозащитников. "К сожалению, мы не получили ответа на главный вопрос - считается ли женское обрезание в принципе недопустимой практикой и относит ли ее Росздравнадзор к серьезным нарушениям закона. В ответе нам просто пересказали результат проверки осени 2019 года”, - приводится в публикации комментарий адвоката Мари Давтян. Росздравнадзор не увидел нарушений в женском обрезании, заключили в Центре защиты пострадавших от домашнего насилия.

Письмо Росздравнадзора стало ответом на обращение центра, направленного 7 мая руководителю Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алле Самойловой. Центр просил Самойлову обратиться в суд с иском об аннулировании лицензий клиники на право медицинской деятельности.

Ранее, в декабре 2018 года Росздравнадзор напомнил о запрете на обрезание девочек после проверки московской клиники, которая предлагала услугу "женского обрезания", выполняемого "по религиозным и ритуальным мотивам". Удаление клитора не входит в список разрешенных медуслуг, а такие операции над девочками содержат признаки уголовного преступления, заявило тогда ведомство.

Отец девочки, которой провели обрезание в Ингушетии, и врач клиники, где была выполнена процедура, принадлежат к братству баталхаджинцев, которое практикует эти калечащие операции, говорится в публикации "Медиазоны". Врачи заявили, что женское обрезание не является обычной практикой в клиниках Дагестана и Ингушетии, но есть возможность сделать такую операцию скрытно.

Женское обрезание - жестокая, калечащая практика повреждения женских половых органов, нарушающая права человека на здоровье, безопасность и телесную неприкосновенность. В настоящее время в мире насчитывается примерно 140 миллионов девушек и женщин с последствиями женского обрезания, говорится в справке "Кавказского узла" "Женское обрезание на Кавказе". В ней также собрана информация о типах женского обрезания, его распространении и последствиях для здоровья, а также об отношении к этой практике в исламе.