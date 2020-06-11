Жильцы многоэтажки в Волгограде отказались сносить забор по требованию прокуратуры

11 июня 2020, 15:04

Ограждение защищает двор от вандалов и создает безопасные условия для детей на прогулке, указали жильцы многоквартирного дома в Волгограде в ответ на требование прокуратуры снести установленный ими забор.

Жители многоэтажного дома в Дзержинском районе Волгограда 10 июня сдали 102 заявления в прокуратуру Дзержинского района Волгограда. Они заявили, что не согласны с требованием прокуратуры снести забор близ их дома, поскольку забор ограждает двор от бродячих собак и не дает вытоптать зеленые насаждения. Кроме того, забор ограничивает проход во двор покупателям ликеро-водочного магазина, расположенного в том же доме. "Пьяные посетители ломают скамейки, бьют машины, кричат матом, распивают алкоголь на детских площадках рядом с нашим домом", - говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Там также отмечается, что калитка двора закрывается в 22.00, что вынуждает покупателей магазина покидать территорию. Жители дома подчеркнули, что администрация Дзержинского района возложила на них бремя благоустройства двора, а забор помогает держать двор в порядке.

10 июня жильцы провели собрание, пригласив на него чиновников и прокуроров, однако никто их них не пришел. Жильцов собралось несколько десятков. Принято решение создать инициативную группу. Жильцы указали корреспонденту "Кавказского узла" на то, что администрация района и управляющая компания "ТЭРА" 9 декабря 2019 года заключили соглашение о благоустройстве территории общего пользования. По словам Ивана Жарикова, жильцы дома за свой счет озеленили двор, посадив много дорогостоящих растений, сделали декоративный пруд.

Роспотребнадзор не согласился с жалобами жильцов на магазин

Жариков отметил, что жильцы жаловались в надзорные ведомства на покупателей вино-водочного магазина. "Покупая алкоголь, они идут его пить к нам во двор. Магазин дает прохожим доступ к нам во двор. Мы жаловались в надзорные ведомства, нарушений они не выявили", - заявил Жариков.

Жильцы дома обращались в Роспотребнадзор с жалобой на магазин, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Нина Щепина. "Роспотребнадзор сделал некачественную проверку. Проверяющая даже не сообщила, что приходила. При этом она не увидела, что окно магазина находится в 50 сантиметрах от двери во второй подъезд. Нам прислали ответ, что все нормально", - сообщила Щепина. По словам Щепиной, покупатели распивают алкоголь прямо у входа в подъезд.

"Мы писали, что есть нарушения при строительстве этого магазина – там нет второго входа для подвоза товара. Покупатели заходят в один вход и товары носят туда же – этого прокуратура почему то не видит. Жалобы наши ничем не закончились", - посетовал житель дома Алексей.

Забор необходим, настаивают жильцы дома

В доме живет много семей с детьми, указала жительница дома Анна. "Моему ребенку два года, вокруг носятся огромные собаки. Забор мы строили за свой счет, он нам нужен", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Нам нужен чистый двор. Мы не хотим видеть по утрам бутылки из-под шампанского, грязь и мусор, слышать по ночам пьяные крики. У нас маленькие дети, мы хотим чувствовать себя комфортно", - высказалась жительница дома Марина.

Житель дома Александр сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что у него трое несовершеннолетних детей. "Я живу над вино-водочным магазином, и вижу, что люди покупают алкоголь и распивают его прямо рядом с магазином. Забор – это вопрос безопасности, мы в ответе за наших детей. Забор у нас прозрачный, невысокий, войти в калитку можно без проблем. Чтобы заехать, можно позвонить, и диспетчер откроет. Отсюда недоумение: кому мог помешать забор? Кроме чистоты и безопасности он ничего не несет. Самое неприятное, что магазин не предпринимает мер, чтобы оградить нас от того, чтобы его товар уничтожался у нас на глазах", - добавил местный житель.

"В магазине продают алкоголь, люди садятся на наши лавочки и начинают выпивать. В урнах утром творится кошмар. У меня квартира на первом этаже. Люди справляют нужду прямо под окном. Забор нам нужен не для того, чтобы отделиться от других. Мы приглашаем приходить и смотреть на красоту, но нельзя ломать и мусорить. Если мы снесем эту границу, мы просто не сможем защищать и обслуживать эту территорию. Алкомаркету там не место", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома Наталья.

Жильцы опасаются, что покупатели магазина будут подъезжать на машинах прямо к дому. "Там сделана дорожка, по которой люди ходят, катаются дети на велосипеде. Я живу на седьмом этаже, с балкона все видно. Дай возможность открыть ворота и снять забор – посетители заедут прямо к магазину. С забором мы спокойны за детей и имущество, а магазин надо убрать немедленно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель дома Юрий Иванович.

Жильцы дома отстояли двор, когда через него хотели проложить дорогу

У жильцов нет прав собственности на двор, но это нонсенс, считает Иван Жариков. "В 2014 году застройщик продал нам квартиры. По нормам градостроительного кодекса положено определенное количество парковочных мест на квадратный метр жилья. Застройщик подписал документы о том, что у нас определенное количество парковочных мест. После того, как дом сдали, каким-то чудесным образом у нас отмежевали кусок придомовой территории. Теперь границы дома у нас проходят по стене дома, что, в принципе, нонсенс", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Иван Жариков сообщил, что жильцам пришлось отстаивать права на двор, по территории которого ранее предполагалось проложить дорогу. "У жителей возникла угроза лишиться двора, мусорных контейнеров - у нас хотели по отмостке дома положить улицу. То есть выходя из подъезда, мы должны были попадать на проезжую часть. Путем нашего активного, дружного и грамотного сопротивления мы поучаствовали в общественных слушаниях по строительству дороги по нашей улице", - заявил Жариков.

"Когда демонтировали забор во время строительства улицы Хорошева, уже тогда у нас хотели забрать территорию у дома. Мы протестовали, много писали и требовали. В итоге дорогу перенесли, а не стали строить под окнами дома на территории, которую нам продали как парковочные места. Когда убрали забор, двор превратился в мусорку. Ломали качели, выкручивали гайки, болты", - сказал Иван Жариков.

Публичные слушания по строительству дороги близ этого дома проходили в марте 2020 года, уточнили местные жители. "Дорога должна была пройти прямо под окнами, на «не нашей» земле. Мы вносили замечания по проекту. Нам помогли - дорогу подвинули. Тем не менее, прокуратура в ответах жителям, аргументируя, что забора не должно быть, указывает, что там должна быть дорога", - отметила жительница дома Нина Щепина.

Проблема с собственностью на двор связана с тем, что дом был долгостроем, считает Щепина. "После разморозки строительства были финансовые потери, и решили повысить этажность. Застройщик выполнил благоустройство части территории около дома за счет жителей и создал парковочные места, которые нужны по нормам. А когда жители заселились и приняли решение поставить забор, начали вскрываться обстоятельства, что земля-то эта не наша, а муниципальная", - рассказала Нина Щепина корреспонденту "Кавказского узла".

Пропускной режим во дворе незаконен, заявила прокуратура

Договор между управляющей компанией "ТЭРА" и администрацией Дзержинского района не предполагает права собственности жильцов на двор, говорится в ответе районной прокуратуры жильцам от 21 апреля. "В нарушение условий соглашения постоянный свободный доступ и проезд неограниченному кругу лиц на указанную территорию не обеспечен, на территории установлен пропускной режим", - говорится в ответе, копия которго имеется в распоряжении "Кавказского узла". Райадминистрация не принимает мер по демонтажу ворот и других нестационарных объектов, препятствующих проходу во двор, указано в ответе.

Управляющая компания "ТЭРА" обязана "обеспечить свободный въезд и проход граждан на закрепленную территорию общего пользования", говорится в пункте 3.2.9 договора от 9 декабря 2019 года, опубликованного на сайте компании.

Представление об устранении нарушений районноая прокуратура вынесла 24 апреля. Огороженная территория находится на участке, предназначенном для строительства дороги, говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".