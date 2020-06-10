Жители Горячего Ключа добились приостановки работы завода по переработке пластика

10 июня 2020, 08:02

Прокуратура после проверки жалоб жителей Горячего Ключа убедила суд приостановить деятельность организации, сотрудники которой с нарушениями санитарных правил сжигали отходы, сообщили 9 июня судебные приставы.

Как писал "Кавказский узел", в феврале активисты в Горячем Ключе провели сбор подписей против строительства завода по переработке пластика. Жалобы горожан на дым от предприятия заинтересовали экологов и прокуратуру. Мэрия не давала разрешения на строительство опасного производства в городе, сообщили чиновники.

Согласно решению суда, деятельность компании приостановлена Горячеключевским отделом судебных приставов на три месяца. Должник, являясь юридическим лицом, пренебрег санитарными и гигиеническими правилами, а также не произвел противоэпидемические мероприятия, информировала 9 июня пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю в сообщении на сайте ведомства. УФССП не указало, когда и какой суд принял решение о приостановке работы компании.

После обращений жителей прокуратура Горячего Ключа проводит проверку, сотрудники надзорного ведомства уже побывали на месте и убедились, что на огороженном участке действительно установлена промышленная печь и цех, сообщил ранее в феврале сотрудник прокуратуры.

Как установила в ходе проверки городская прокуратура, на территории земельного участка на 48 км автодороги Афипский - Новодмитриевский - Горячий Ключ сотрудники компании сожгли медицинские отходы.

К тому же, осуществляя транспортирование медицинских отходов, работники не прошли профилактическую иммунизацию в соответствии с требованиями законодательства России. На момент проверки на предприятии, в нарушение "Санитарно-эпидемиологических требований к обращению с медицинскими отходами", отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства, а также уборочный инвентарь для "чистой" и "грязной" зон.

По данному факту было вынесено постановление об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ, сообщило 9 июня издание "Юга.ру". Согласно статьи 6.3 КоАП РФ, действия (или бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если они не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.