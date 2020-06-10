Арест Георгия Гуева продлен

10 июня 2020, 00:52

Суд оставил под стражей на шесть месяцев обвиненного в финансировании терроризма уроженца Северной Осетии Георгия Гуева.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Северной Осетии Георгий Гуев был задержан в Москве 16 мая 2019 года. В мае суд в Москве продлил арест Гуеву до 12 июня. Депутат Зураб Макиев, представляющий Северную Осетию в нижней палате Федерального собрания, направил обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, в котором попросил взять дело Гуева под личный контроль и способствовать его объективному рассмотрению. С аналогичным обращением выступили "Матери Беслана".

Второй Западный окружной военный суд Москвы 9 июня продлил срок содержания Гуева под стражей, рассказал корреспонденту адвокат адвокатского бюро "Мусаев и партнеры" Умалат Сайгитов. "Арест продлили на полгода. Объявлена дата предварительного слушания - оно назначено на 23 июня", - сказал адвокат.

Он рассказал, что Гуев находится в СИЗО №2 в Бутырке.