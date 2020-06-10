10 июня 2020, 00:52

Арест Георгия Гуева продлен

Суд оставил под стражей на шесть месяцев обвиненного в финансировании терроризма уроженца Северной Осетии Георгия Гуева.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Северной Осетии Георгий Гуев был задержан в Москве 16 мая 2019 года. В мае суд в Москве продлил арест Гуеву до 12 июня. Депутат Зураб Макиев, представляющий Северную Осетию в нижней палате Федерального собрания, направил обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, в котором попросил взять дело Гуева под личный контроль и способствовать его объективному рассмотрению. С аналогичным обращением выступили "Матери Беслана".

Второй Западный окружной военный суд Москвы 9 июня продлил срок содержания Гуева под стражей, рассказал корреспонденту адвокат адвокатского бюро "Мусаев и партнеры" Умалат Сайгитов. "Арест продлили на полгода. Объявлена дата предварительного слушания - оно назначено на 23 июня", - сказал адвокат.

Он рассказал, что Гуев находится в СИЗО №2 в Бутырке.

Материалы о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Два жителя Чечни заподозрены в причастности к ИГ*", "Защита Дауда Мамилова раскритиковала следствие по его делу", "Защита и близкие блогера Мирзеханова раскритиковали приговор".

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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