10 июня 2020, 00:52
Арест Георгия Гуева продлен
Суд оставил под стражей на шесть месяцев обвиненного в финансировании терроризма уроженца Северной Осетии Георгия Гуева.
Как писал "Кавказский узел", уроженец Северной Осетии Георгий Гуев был задержан в Москве 16 мая 2019 года. В мае суд в Москве продлил арест Гуеву до 12 июня. Депутат Зураб Макиев, представляющий Северную Осетию в нижней палате Федерального собрания, направил обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, в котором попросил взять дело Гуева под личный контроль и способствовать его объективному рассмотрению. С аналогичным обращением выступили "Матери Беслана".
Второй Западный окружной военный суд Москвы 9 июня продлил срок содержания Гуева под стражей, рассказал корреспонденту адвокат адвокатского бюро "Мусаев и партнеры" Умалат Сайгитов. "Арест продлили на полгода. Объявлена дата предварительного слушания - оно назначено на 23 июня", - сказал адвокат.
Он рассказал, что Гуев находится в СИЗО №2 в Бутырке.
Материалы о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.
* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.
Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"