Правила работы Гудермесской больницы ужесточены после жалоб врачей

08 июня 2020, 14:37

В Гудермесской ЦРБ после выступлений врачей против условий работы ужесточили правила, и у родственников перестали принимать передачи для больных, рассказали близкие пациентов. Новые ограничения введены потому, что медучреждение перепрофилировано для работы с коронавирусными больными, пояснил заместитель главврача.

Как писал "Кавказский узел", в мае после жалоб врачей на условия работы в Гудермесской ЦРБ было сокращено время приема передач и введен запрет на посещение пациентов, что вызвало недовольство у родственников больных.

Сотрудники Гудермесской ЦРБ в аудио- и видеообращениях пожаловались на нехватку средств защиты и необходимость покупать их самостоятельно. Отреагировав на жалобы, 14 мая в больницу приехал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, после чего уволился главврач Ильяс Энганоев, который, по словам Даудова, не смог объяснить подчиненным, что учреждение только готовится к приему пациентов с коронавирусом и пока не нуждается в средствах защиты для персонала.

Жительница Чечни Хава, чьи родители недавно проходили лечение в грозненской больнице, рассказала, что сегодня она приносили своим родным только фрукты. "Все тщательно мыла, складывала в пакет, на котором писала фамилию, имя, и в какой палате [пациент] лежит. Все это оставляла у двери приемного покоя. Потом пакеты в определенное время забирали и передавали пациентам", - рассказала она. По словам Хавы, по долгу службы ей приходится посещать больницы по Чечне, которые работают в режиме карантина. "И везде родственники, которые приносят передачу, не контактируют с сотрудниками больниц. Бесконтактная передача уменьшает риск заболевания медиков", - рассказала женщина.

Больница перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом, поэтому передачи от родственников пациентов не принимаются, разъяснил заместитель главного врача Султан Бекмурзаев. "Я понимаю, что на Кавказе принято, чтобы с больным был рядом человек, ухаживающий за ним. Но в данном случае (коронавирус) – это особо опасная инфекция, к больному никто не должен подходить, кроме медперсонала. Мы изолированы, нас охраняет полиция. Никого не пускают", - сказал сегодня Султан Бекмурзаев корреспонденту «Кавказского узла».

Режим в Гудермесская центральная районная больница ужесточен по той причине, что COVID 19 - особо опасная инфекция, сообщил Султан Бекмурзаев. "Я понимаю, что на Кавказе принято, чтобы с больным был рядом человек, ухаживающий за больным. Но в данном случае – это особо опасная инфекция, к больному никто не должен подходить: ни ухаживающие, ни посетители. Никто, кроме медперсонала. Мы, наша больница, изолированы, нас охраняет полиция. Никого не пускают. Заезжает машина скорой помощи во двор, которая доставляет больных в приемное отделение, а затем поднимают больного на этажи", - сказал Султан Бекмурзаев корреспонденту "Кавказского узла".

Дежурный врач приемного отделения больницы сообщил, что никто не связывает со сменой руководства ужесточение режима. "Такое происходит во всех больницах республики, которые работают в условиях карантина", - пояснил он. По его словам, за тот период, когда главным врачом больницы был Шахид Ахмадов, никого не уволили.

Пациенты обеспечены ежедневным трехразовым питанием, и нужды в дополнительном питании у больных нет, заверила корреспондента "Кавказского узла" сотрудница больницы.

Пациенту с COVID-19 можно передать предметы личной гигиены, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" дежурный республиканского оперативного штаба. "Передачи в виде домашней еды: хингалш, манты, куриные бульоны, чеплгаш – не допускаются. Фрукты должны быть обработаны", - сказал он.

Отказ принимать передачи стал неожиданностью для родственников пациентов

О том, что в ЦРБ Гудермесского района перестали принимать передачи для пациентов, ранее рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Малика. "Сначала нас перестали пускать к родным в больнице, а сейчас запрещают приносить им продукты питания. [...] Мы просто возмущены этим", - сказала женщина.

"Носили передачу племяннику в больницу, понесли ему пельмени и салат, как он просил, а передачу не приняли. Охранники уверяют, что и это теперь запрещено руководством", - поделился возмущением с корреспондентом "Кавказского узла" житель Гудермеса Адам

Напомним, после визита Даудова в больницу работники ЦРБ в эфире телекомпании "Грозный" признали необоснованными свои жалобы на нехватку средств защиты в медучреждении. Медсестра Марха Ибрагимова извинилась в эфире телеканала за распространение сообщения о том, что от коронавируса умерла врач Барет Баудинова. На самом деле у Баудиновой случился инсульт, пояснили журналисты телеканала. 15 мая был уволен один из участников протеста, врач-рентгенолог Заур Борчашвили. Медработники обратились к Рамзану Кадырову с просьбой восстановить коллегу на работе. Однако 17 мая Кадыров потребовал привлечь к ответственности сотрудников больницы, пожаловавшихся на условия работы. На "Кавказском узле" также опубликована справка "Дело врачей в Гудермесе".

К 7 июня число зараженных коронавирусом в Чечне выросло на 19 и достигло 1345. С начала пандемии в республике умерли от коронавируса 14 человек. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".