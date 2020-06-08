Три жителя Грузии задержаны на границе с Абхазией

08 июня 2020, 07:24

Абхазские силовики задержали трех жителей грузинского села Мужава, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Инцидент произошел 6 июня в Цаленджихском районе Грузии, граничащим с Гальским районом Абхазии.

По предварительной версии, абхазские силовики задержали троих жителей села Мужава, когда те собирали металлолом, и доставили их в изолятор в Гали, сообщили 7 июня со ссылкой на Службу государственной безопасности страны "Новости- Грузия".

Служба госбезопасности Грузии задействовала горячую линию, о произошедшем информирована Миссия наблюдателей Евросоюза, сообщил Interpressnews.

На сайте Службы государственной безопасности Абхазии информации о задержании жителей Грузии по состоянию на 7.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что Служба госбезопасности Грузии 30 апреля 2019 года сообщила о задержании силовиками в Абхазии гражданина Грузии Заза Шарии, его обвинили его в незаконном переходе границы. Шария арестован, так как находился в розыске по подозрению в разбойных нападениях, уточнило МВД Абхазии.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".