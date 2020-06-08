Каха Каладзе. Скриншот видео канала CTVBY, https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=jiN-jRqQ9ik&feature=emb_logo

08 июня 2020, 02:45

Жители Тбилиси обвинили Каладзе и его охрану в насилии над активистами

Жители района Варкетили подали заявления в полицию на действия мэра Тбилиси Кахи Каладзе и его охраны, которые вступили в стычку с двумя активистами, задававшими вопросы о работе мэрии.

Как писал "Кавказский узел", жители района Варкетили в Тбилиси с января 2020 года проводили акции протеста против застройки сквера "Сад Анны". Они помешали строительной компании начать работы, при этом были задержаны десять человек. В феврале суд постановил прекратить работы в сквере, пока рассматривается иск местных жителей об отмене разрешения на строительство дома.

"Сад Анны" считается среди местных жителей достопримечательностью. Строительство в "Саду Анны" перекрыло подъезд к соседним домам экстренным службам, а сам факт застройки сквера - оскорбление памяти о похороненной в сквере девочке Анне, заявляют протестующие.

Жители района Варкетили подали 7 июня заявление в полицию в отношении охраны мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Они обвинили охрану в том, что она нанесла физические оскорбления одному из активистов района Георгию Пхаладзе на встрече, которую Каладзе провел с общественностью района 5 июня. Еще одно заявление в полицию было подано на действия самого мэра, у которого произошел конфликт с жителем Варкетили Кахой Квеквескири, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Верхнего плато Варкетили Леван Картвешвили.

5 июня мэр Тбилиси Каха Каладзе присутствовал на открытии сквера в Варкетили. На встрече к нему подошли два активиста и стали предъявлять претензии относительно работы мэрии. Их вопросы вызвали раздражение у Каладзе. Между ним и его охраной с одной стороны и активистами с другой произошла небольшая потасовка. В результате у одного из активистов была разорвана рубашка, информирует "Спутник-Грузия".

Каладзе назвал произошедшее провокацией, которую организовало "Единое национальное движение". "Пришли два мошенника от "Нацдвижения", которые попытались устроить провокацию, но у них это не вышло", - цитирует его слова издание.

Леван Картвешвили рассказал свою версию инцидента. По его словам, на встречу 5 июня пришли жители Варкетили, которые протестуют против строительства дома в "Саду Анны".

"Они пытались задать несколько вопросов, но вместо диалога мэр Каладзе и его охрана вступила в рукопашную схватку с гражданскими активистами", - заявил житель Тбилиси. По его словам, в частности Каладзе разозлила футболка, надетая Кахой Квеквескири, на которой был принт Каладзе и Михаила Саакашвили, которые ранее считались друзьями.

По мнению руководителя совета по правам человека Лейбористской партии Грузии Лаши Чхартишвили, Каладзе "привык чувствовать себя неприкасаемым".

"Поэтому когда его действия начали критиковать - через мегафон озвучивали некоторые из его поступков - он разозлился и набросился на человека в майке, где была его фотография с Саакашвили", - отметил Чхартишвили.

Он также сообщил, что 7 июня в отношении мэра и его охраны было подано заявление о возбуждении четырех дел - о причинении вреда здоровью Георгия Пхаладзе, о незаконном воспрепятствовании проведению собрания общественности, так как охрана Каладзе пыталась отобрать мегафон и разогнать протестующих, о применении насилия в отношении собравшихся, а также о создании незаконных формирований.

"Каладзе часто ходит в окружении устойчивой группы людей, которые непонятно кем являются - то ли охранниками, то ли незаконной бандой, которая разгоняет общественников при попытке выразить какие-то требования к Каладзе", заявил Чхартишвили. 

Он также отметил, что во время акции протеста жителей Варкетили 5 июня также состоялась еще одна акция протеста - на этот раз жители Дигоми выступали против вырубки местной рощи.

"В этом районе идет незаконная попытка застройки. В угоду инвесторам уничтожается уникальная дигомская роща, вырубаются леса, нарушается рекреативная зона", - отметил Чхартишвили.

Примечание:

"Оппозиция поддержала митинг против застройки сквера в Тбилиси", "Активисты в Батуми выступили против строительства небоскребов", "Грузинские активисты призвали ввести санкции против Иванишвили".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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