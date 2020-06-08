Активист в Ейске выступил против поправок в Конституцию России

08 июня 2020, 00:47

Вадим Смыков провел в центре Ейска одиночный пикет, на котором выступил за отставку президента и против изменения Конституции России. Депутат местного райсовета Александр Коровайный сообщил о намерениях активистов организовать наблюдение за ходом голосования на всех участках Ейского района.

Как сообщал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. 14 марта он был подписан президентом России, 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. 17 марта Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по пакету конституционных поправок, однако голосование было перенесено на неопределенный срок из-за угрозы эпидемии. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

Активист Вадим Смыков 7 июня провел пикет возле здания Пенсионного фонда, где простоял один час с плакатом, на котором были написаны требования импичмента президенту, а также "Нет поправкам".

"Решил выйти на пикет, потому что надоело, что у власти находятся одни и те же люди и прогресса у страны никакого нет", - сообщил Смыков корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, после начала одиночного пикета к нему подошли сотрудники полиции, проверили документы, и во время акции находились на площади и следили за действиями активиста. Он рассказал, что раньше никогда не проводил одиночные пикеты, это первый его опыт.

"Процентов 30 людей проходили и что-то ворчали, что ничего не изменить, что все эти пикеты бесполезны. Около 70 процентов мои требования поддерживали", - рассказал Смыков.

Депутат совета Ейского района Александр Коровайный рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с другим депутатом Дарьей Гавриловой находились рядом с местом проведения пикета, чтобы отреагировать в случае нарушения прав активиста. По словам Коровайного, Смыков активный участник избирательных кампаний, был наблюдателем на выборах, членом избирательной комиссии.

"Полицейские претензий к нему никаких не предъявили, но уголовный розыск после пикета искал телефон Вадима, чтобы провести опрос о цели одиночного пикета. Звонили мне, сказали, что никаких претензий нет к Вадиму, но поступил приказ опросить его", - рассказал Коровайный. Он добавил, что сотрудники полиции как правило оперативно реагируют на пикетчиков и через 10 минут после начала акции были на месте.

"Они быстро реагируют на пикеты, а на круглосуточные магазины, которые торгуют алкоголем и там постоянный шум, скопление молодежи и жалобы местных жителей, на это не реагируют", - отметил Коровайный.

По его словам, прохожие активно реагировали на пикетчика, останавливались, читали плакат, многие поддерживали.

"Один мужчина за этот час горячо со мной спорил. Он считает, что кроме поправки об обнулении, много других нужных поправок. Я ему объяснял, что эти все поправки есть, либо в федеральном законе, либо уже в действующей Конституции. Он спросил про гей-браки. Я ему сказал, что статья 19 Семейного кодекса РФ говорит о том, что брак - это союз мужчины и женщины. Ничего не изменится, если такую статью добавят в Конституцию", - рассказал Коровайный. По его словам мужчина переживал за целостность России, он посчитал, что сейчас это не регламентирует ни один закон. Коровайный напомнил, что целостность России защищает 4 статья Конституции, в которой записано, что Российская Федерация обеспечивает целостность и неделимость своей территории. Коровайный также сообщил, что в Ейске прошло заседание общественного объединения "Народный совет", в который входят члены оппозиционных политических партий, беспартийные, активисты. Было принято решение о проведении митинга против поправок в Конституцию с 20 по 22 июня, в ближайшее время будет подано уведомление в администрацию.

"Мы решили, что необходимо призывать людей голосовать против поправок. Договорились, что будем как обычно организовывать наблюдение, планируем от политических партий и через Общественную палату. У нас на каждом участке есть хотя бы один член комиссии с правом решающего голоса, на половине участков - по два члена комиссии", - сообщил Коровайный.

Он отметил, что оппозиционные активисты считают голосование по поправкам в Конституцию России нелегитимным, но при этом понимают, что проигнорировать его нельзя.

"Видно по настроению людей, большинство склонно проголосовать против. Следить за голосованием мы будем активно, вести разъяснительную работу. У нас на обычных выборах в Ейске максимально низкая явка, максимально низкие результаты у кандидатов от "Единой России" с 2012 года, потому что у нас хорошо организовано наблюдение. Сейчас осложнена процедура наблюдения, мы это понимаем, но отказаться от наблюдения - это значит дать возможность набрасывать любую явку", - заключил Коровайный.