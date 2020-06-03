Солдаты армянской армии. Фото Пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/6254

03 июня 2020, 08:35

Азербайджан обвинил Армению в обстреле села

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и в селе на границе с Арменией за сутки были обстреляны 23 раза, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 июня Минобороны Азербайджана заявило о 24 обстрелах в зоне карабахского конфликта, днем ранее – о 23.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, которое не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селe Мунджуглу Товузского района, сказано в сообщении.

По данным сервиса "Яндекс. Карты" Товузский район Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Стрельба также велась с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны страны. Оборонные ведомства Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.20 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Материалы о событиях, происходящих событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах".

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