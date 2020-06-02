Три случая заражения COVID-19 зафиксированы в Нагорном Карабахе за сутки

02 июня 2020, 14:02

С начала пандемии в Нагорном Карабахе выявлено 46 случаев заражения коронавирусом, 26 человек уже вылечились, сообщило сегодня Министерство здравоохранения Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня число заразившихся коронавирусом в Нагорном Карабахе с начала пандемии достигло 43, из них 26 уже выздоровели.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса публикуется в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Сегодня заражение новым коронавирусом было подтверждено у троих граждан, которые прибыли из Российской Федерации и находились в изоляции", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минздрава республики.

С начала пандемии в Нагорном Карабахе зафиксировано 46 случаев заражения коронавирусом, 26 человек уже вылечились, уточнили в ведомстве.

В информационном штабе при коменданте Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что в изоляции находятся 100 человек, общее количество проведенных тестов – 926.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина опубликованы в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Коронавирус рвется на Кавказ".