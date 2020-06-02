19 новых смертей от COVID-19 зарегистрированы в Армении

02 июня 2020, 11:28

Число умерших от коронавируса в Армении возросло до 158, инфекция подтвердилась за сутки еще у 517 человек, сообщил Минздрав страны.

Как писал "Кавказский узел", число инфицированных коронавирусом пациентов в Армении на 1 июня составило 9492, умерли 139 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, в тяжелом состоянии находились 495 зараженных.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Армении, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Все 19 пациентов, которые скончались за сутки в Армении, страдали хроническими болезнями и умерли в результате осложнения, вызванного коронавирусом. Это 13 мужчин и 6 женщин в возрасте от 50 до 82 лет, сказано в сообщении на странице Минздрава республики в Facebook, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным Минздрава, всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 158 человек. "Зарегистрировано 517 новых случаев заражения COVID-19, общее число инфицирований достигло 10 009. Выздоровели 3427 пациентов, из них 25 – за прошедшие сутки. Число активных больных достигло 6368. Проведено 59 917 тестов на COVID-19", – сказано в сообщении ведомства

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".