Врачи заявили о стабилизации ситуации с эпидемией в Дахадаевском районе

02 июня 2020, 04:16

В Дахадаевском районе Дагестана наблюдается снижение числа заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией, сообщили врачи. По их словам, в первые дни эпидемии медучреждения района столкнулись с нехваткой лекарств, оборудования и средств индивидуальной защиты, однако благодаря значительной помощи меценатов удалось выйти из патовой ситуации.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июня Дагестан лидировал по общему числу заражений, где их 5096, а также по количеству умерших от коронавируса – в республике скончались 260 зараженных.

Наряду со смертями от коронавируса в Дагестане резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". У многих пациентов, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз "внебольничная пневмония", поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов, передал 22 мая пояснение представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры "Интерфакс". "Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек", – заявила она.

Ситуация с коронавирусом и внебольничной пневмонией в Дахадаевском районе стабилизировалась, число заболевших уменьшается, рассказал 1 июня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник районной больницы.

По его словам, в районной больнице достаточное количество средств индивидуальной защиты, хотя на начальном этапе вспышки коронавируса наблюдался их дефицит. "Положение, по крайней мере в районной больнице, исправилось. Средств индивидуальной защиты хватает", – отметил сотрудник ЦРБ.

Он также сообщил о значительной помощи со стороны меценатов, которые помогли обеспечить центральную больницу медикаментами, но определенное количество медикаментов поступило и со стороны регионального Минздрава. "Лекарства – в основном были поставки из Минздрава, определенное количество, и очень много меценатов нам помогло с лекарствами", – отметил сотрудник больницы.

Общественный деятель и писатель, уроженец села Кубачи Дахадаевского района Саид Ниналалов в социальной сети Facebook обратился к своим подписчикам и друзьям с просьбой поддержать сбор денег, которые будут направлены в медучреждения района.

"Я считаю, придет время, и мы сможем разложить по полочкам, кто виноват в болезни и гибели людей. А сегодня нет времени на это! Нужна просто та взаимопомощь и взаимовыручка, которой славится Дагестан! Ежедневно увеличивается количество заболевших в моём Дахадаевском районе Дагестана. Из слов жителей района и медиков больницы мы знаем о нехватке медикаментов, кислородных аппаратов и средств защиты для обеспечения полноценного лечения пациентов", – написал Ниналалов.

Ситуация с оснащением больницы кислородом, необходимым для тяжелых больных, улучшилась, так как на данный момент у больницы есть средства для оплаты его подвоза, хотя на первоначальном этапе оплата кислорода и сопутствующие этому расходы покрывались посредством финансовых средств, собранных в результате объявленного сбора, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заведующий одним из отделений больницы.

"Ситуация в определенной мере улучшилась по сравнению с той, что была в начале. В начале ситуация была патовая", – отметил он.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Как рассказал сотрудник медучреждения, за короткое время с начала сбора средств на призыв откликнулось очень много выходцев из района. "Это были разные люди: бизнесмены, чиновники", – отметил он.

По его словам, суммы денежных переводов варьировались от небольших до значительных. "Там средства были самые разнообразные, начиная даже от двухсот рублей и до ста тысяч. И даже более кто-то в этот фонд внес. Это очень разные люди, которые в месяц Рамадан сочли своим долгом помочь нуждающимся", – отметил врач.

По его словам, до того как начался сбор средств, спонсоры оказывали поддержку больнице главным образом медикаментами, средствами индивидуальной защиты, а также концентраторами кислорода. Впоследствии в распоряжение медучреждения поступили также федеральные средства, выделенные на борьбу с коронавирусом.

Во время пика заболеваемости в районе из общего коечного фонда в120 коек было занято до ста коек, сообщил завотделением. "Мы госпитализировали тяжелых больных и больных средней тяжести. Также были госпитализации по социальным показаниям, [когда] люди не могли амбулаторно получить такое лечение", – сообщил он.

По его словам, на передовой борьбы с болезнью прежде всего находилась амбулаторная служба. "Они были самые незащищенные в плане индивидуальной защиты. Не было никаких средств, кроме масок и перчаток, но самая большая нагрузка выпала на них, так как они посещали всех заболевших по вызову, – рассказал врач.

Из-за того что не было достаточного количества средств индивидуальной защиты, очень многие из них переболели. Первые пациенты с коронавирусом и внебольничной пневмонией в Дахадаевском районе появились в селении Кубачи. Как отметил врач, в самом начале вспышки результаты тестов появлялись с опозданием – результат приходил только через неделю после взятия анализа на наличие коронавируса.

"В первую очередь [с болезнью] столкнулась кубачинская участковая больница и инфекционное отделение районной больницы, куда пациенты были переправлены с подозрением на коронавирус. У них подтвердился этот диагноз уже через неделю после взятия теста", – рассказал врач.

По мере увеличения количества поступающих больных в районной больнице были перепрофилированы под больных коронавирусом и внебольничной пневмонией остальные отделения, добавил он.

По его словам, по состоянию на 1 июня, в единственном медучреждении района, где принимают больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией - центральной районной больнице Дахадаевского района, на стационарном лечении с диагнозом коронавирус и внебольничная пневмония находятся 23 человека.

Первые случаи заражения в Кубачи были выявлены еще 1 апреля

На данный момент в селении Кубачи наблюдается значительный спад числа людей с признаками ОРВИ, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Кубачинской участковой больницы.

По его словам, некоторые жители села с диагнозом внебольничная пневмония и коронавирус находятся на амбулаторном лечении из-за легкого течения заболевания. Участковый врач рассказал, что за период времени с 26 марта по 31 мая работниками участковой больницы было зафиксировано 79 человек с признаками ОРВИ, у 14 из них посредством рентгенологического исследования была зафиксирована внебольничная пневмония, а тесты трех из 14 человек были положительными на наличие коронавирусной инфекции.

Сотрудник больницы отметил, что первые случаи заражения вирусной пневмонией и коронавирусом в Кубачи были выявлены 1 апреля. После получения соответствующей информации руководством больницы организовало подворовый обход с предупреждением населения об опасности инфекции и о базовых мерах защиты от нее. При этом у сотрудников, проводивших обход, не было соответствующих средств индивидуальной защиты. Параллельно шла работа по выявлению жителей села, у которых наблюдались признаки простуды. Также был составлен список лиц, контактировавших с заразившимся жителем села. "Мы составили список и начали наблюдать и контролировать", - сообщил врач участковой больницы.

Распространению болезни также способствовали коллективные похороны умершего за пределами села кубачинца, которого похоронили 26 марта в селении. После этих похорон, уже 10 апреля, у четырех жителей села были выявлены симптомы ОРВИ. "Таким же образом у них была выявлена пневмония, и они были госпитализированы", - рассказал сотрудник кубачинской участковой больницы.

По его словам, другие больные начали выявляться 8 апреля. Один из жителей сам пришел в участковую больницу с признаками ОРВИ. У пациента были жалобы на высокую температура, слабость и сухой кашель. Мужчине было назначено рентгенологическое исследование, которое показало наличие двусторонней пневмонии, и житель Кубачи в тот же день был госпитализирован в центральную больницу Дахадаевского района, а участковых врачей, контактировавших с ним, отправили на карантин. При этом 18 апреля у всех врачей участковой больницы взяли анализ на коронавирус, результаты которого они до сих пор не знают.

"Я врач, и, чтобы работать, я [оперативно] должен знать результаты этого анализа. Если есть подтверждение положительное, то человека надо изолировать и лечить, а если нет, и результат отрицательный, то надо допустить к работе. Такой оперативной информацией мы не располагаем до сих пор", – посетовал врач.

Врач отметил, что руководство участковой больницы не раз обращалось к руководству районной ЦРБ с просьбой снабдить врачей участковой больницы соответствующими средствами индивидуальной защиты. Однако многочисленные обращения руководства участковой больницы не помогли, и врачи продолжали консультировать больных без надлежащего уровня защиты. После неоднократных обращений руководства участковой больницы снабдить сотрудников качественными СИЗами, главврачу больницы заявили, чтобы они "работали дистанционно", не контактируя с больными.

Несмотря на неоднократные обращения руководства больницы провести разъяснительно-просветительскую работу об алгоритмах и стандартах карантинных мер в случае вспышки заболевания, руководство больницы не было услышано, заявил сотрудник больницы. Районная больница выдала сотрудникам Кубачинской участковой больницы небольшое количество средств индивидуальной защиты, в том числе самодельные несертифицированные маски, не отвечающие никаким стандартам. "Медсестры сразу отказались это надевать, так как никакой защиты не представляют они. Боятся и наши врачи надевать", – отметил врач местной больницы, добавив, что даже эти средства они получили в малом количестве.

На данный момент спонсоры оказали поддержку участковой больнице и предоставили многоразовые костюмы и средства индивидуальной защиты, сообщил сотрудник медучреждения. "Спонсор, который захотел остаться анонимным, дал четыре комплекта многоразовых костюмов, пять комплектов одноразовых и четыре пульсоксиметра. Мы уже можем работать. В случае необходимости при посещении больных, осмотре больных в них мы можем работать", – отметил врач больницы.

По мнению врача, организации и профильные ведомства, ответственные за организацию процессов здравоохранения, не выполнили свою работу на местах должным образом. Не было, в частности, проведено соответствующее информирование и не был выработан алгоритм поведения коллектива больницы на случай возникновения вспышки коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Не были также обговорены критерии сортировки выявленных случаев заражения на заболевания легкой степени, средней степени тяжести и тяжелые, не обговорены правила и критерии маршрутизации больных при необходимости госпитализации.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".