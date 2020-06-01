Четыре заболевших COVID-19 выявлены за сутки в Южной Осетии

01 июня 2020, 20:53

Коронавирус за сутки подтвержден в Южной Осетии у приехавших из России женщины и троих курсантов.

Как писал "Кавказский узел", в Южной Осетии на 31 мая зарегистрировано 39 случаев заражения, информации о смертях от коронавируса из региона не поступало.

Информация о распространении коронавируса в регионах юга России и на Южном Кавказе приведена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой приведены данные о числе зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа.

Четыре теста на коронавирус показали положительный результат за сутки в Южной Осетии, сообщила сегодня замглавы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. "Инфекция выявлена у [...] женщины, ранее приехавшей из Владикавказа, а также трех курсантов. Все они находились на карантине", - приводит "Sputnik Осетия" слова Гаглоевой.

С начала пандемии, по данным Гаглоевой, от коронавируса в Южной Осетии выздоровели 30 человек, а лечение в больнице сейчас проходят 12 пациентов. В общей сложности проведено 1385 тестов на коронавирус, и за это время сообщалось о 43 подтвержденных случаях, один из которых впоследствии был опровергнут. Таким образом, на 1 июня местный Роспотребнадзор насчитал 42 заразившихся с начала пандемии. "У одного человека диагноз впоследствии изменен", - приводит разъяснение Анны Гаглоевой ИА "Рес" в публикации от 26 мая.

"Кавказский узел" информировал, что с 25 мая Южная Осетия перешла к постепенному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса - снят запрет на работу общественного транспорта, кафе, ресторанов, спортивных объектов, гостиниц. На границе с Россией карантинные меры продолжат действовать до 30 июня.