Медицинский работник выходит из подъезда дома. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

01 июня 2020, 20:53

Четыре заболевших COVID-19 выявлены за сутки в Южной Осетии

Коронавирус за сутки подтвержден в Южной Осетии у приехавших из России женщины и троих курсантов.

Как писал "Кавказский узел",  в Южной Осетии на 31 мая зарегистрировано 39 случаев заражения, информации о смертях от коронавируса из региона не поступало.

Информация о распространении коронавируса в регионах юга России и на Южном Кавказе приведена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой приведены данные о числе зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. 

Четыре теста на коронавирус показали положительный результат за сутки в Южной Осетии, сообщила сегодня замглавы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. "Инфекция выявлена у [...] женщины, ранее приехавшей из Владикавказа, а также трех курсантов. Все они находились на карантине", - приводит  "Sputnik Осетия" слова Гаглоевой.

С начала пандемии, по данным Гаглоевой, от коронавируса в Южной Осетии выздоровели 30 человек, а лечение в больнице сейчас проходят 12 пациентов. В общей сложности проведено 1385 тестов на коронавирус, и за это время сообщалось о 43 подтвержденных случаях, один из которых впоследствии был опровергнут. Таким образом, на 1 июня местный Роспотребнадзор насчитал 42 заразившихся с начала пандемии. "У одного человека диагноз впоследствии изменен", - приводит разъяснение Анны Гаглоевой ИА "Рес" в публикации от 26 мая.

"Кавказский узел" информировал, что с 25 мая Южная Осетия перешла к постепенному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса - снят запрет на работу общественного транспорта, кафе, ресторанов, спортивных объектов, гостиниц. На границе с Россией карантинные меры продолжат действовать до 30 июня. 

Советы врачей о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу — в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о санкциях за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". 

Новости о распространении COVID-19 на Южном Кавказе и юге России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Южная Осетия сохранила запрет на въезд из России", "Число случаев инфицирования COVID-19 в Грузии достигло 794", "Грузинские политологи объяснили мотивы заявлений России о лаборатории Лугара".

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