Людмила Бештоева (вторая справа) с группой поддержки. Скриншот https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1534796763365872&set=pb.100005066893432.-2207520000..&type=3&theater

01 июня 2020, 17:03

Отменен приговор Людмиле Бештоевой

Кассационный суд отправил на пересмотр дело замдиректора краснодарского центра медицины катастроф Людмилы Бештоевой, приговор которой в райсуде по делу о мошенничестве был оглашен, когда она была без сознания.

Как писал «Кавказский узел», Бештоева в ноябре 2019 года была признана виновной в мошенничестве (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ), ей было назначено шесть лет колонии. Когда судья Прикубанского райсуда Краснодара зачитывала приговор, Бештоева потеряла сознание, но суд продолжил оглашать решение. В апелляции реальный срок наказания заменили условным. Оглашение приговора в тот момент, когда подсудимая была без сознания, суд признал законным. Адвокат Бештоевой заявил, что после того, как его подзащитной изменили реальный срок на условный, она еще 19 дней незаконно находилась в СИЗО.

По версии следствия, Людмила Бештоева фиктивно наняла на работу знакомую и получила вместо нее 300 тысяч рублей. Сама Бештоева не считает себя виновной. Она рассказала, что работала замдиректора Краснодарского центра медицины катастроф по хозяйственной части и не имела права подписи и не имела полномочий брать на работу сотрудников. Она считает, что ее подставили.

Скриншот со страницы Алексея Аванесяна в Facebook. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1534796763365872&set=a.598496720329219&type=3&__tn__=-RЖалобу на приговор Людмиле Бештоевой подавала и защита, и потерпевшие, и прокурор. Сегодня Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Людмиле Бештоевой, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Алексей Аванесян. Он отметил, что дело отправлено на новое рассмотрение в ином составе, но на каком именно основании суд отменил приговор, пока неизвестно.

«Апелляционное определение по уголовному делу #ПриговорБезСознания отменить! Отправить на новое в ином! Ура(?). Неприятная, конечно, ситуация. Неоднозначная и нервная. Суд огласил лишь резолютивною часть своего решения. Об отмене приговора и апелляционного определения по разным, естественно, основаниям просили и осуждённые, и потерпевший, и даже прокурор. Вот сиди теперь как на иголках и жди полный текст оглашенного решения, чтобы понять, чей же довод оказался более убедительным», - написал Алексей Аванесян.

На сайте Четвёртого кассационного суд общей юрисдикции указано, что слушание жалоб по делу Бештоевой было назначено на 1 июня. Информации об итогах слушания здесь, по данным на 16.50 мск, не размещено.

Примечание:

"Четверо кубанских полицейских обвинены во взяточничестве", "Кубанский полицейский осужден за взяточничество", "Адвокат пожаловался на давление следствия по делу замминистра Кубани".

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