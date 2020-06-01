Задержан подозреваемый в стрельбе у дома первого президента Абхазии

01 июня 2020, 12:39

Силовики задержали мужчину, который, по их версии, обстрелял дом первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы после задержания подозреваемого в убийстве около сухумского ресторана.

Как сообщал "Кавказский узел", к 6 января 2020 года были арестованы трое подозреваемых по делу о резонансном убийстве трех человек около ресторана "Сан-Ремо". Двое подозреваемых оказались бывшими силовиками. 8 мая был задержан четвертый подозреваемый. По данным прокуратуры, он оказал вооруженное сопротивление силовикам и получил несколько огнестрельных ранений. Еще один, пятый, подозреваемый оставался в розыске.

22 ноября 2019 года люди в масках открыли стрельбу возле входа в сухумский ресторан "Сан-Ремо". При стрельбе были убиты 38-летние Астамур Шамба и Алхас Авидзба, а также 21-летняя официантка Доминика Акиртава. Шамба погиб от полученных ранений на месте, Авидзба умер в больнице. Акиртава была прооперирована и полторы недели находилась в коме, а затем скончалась.

Сотрудники МВД и Службы госбезопасности Абхазии задержали в Сухуме Эрика Чкадуа, объявленного в розыск в декабре 2019 года в качестве подозреваемого по уголовному делу об убийстве около ресторана "Сан-Ремо".

После его задержания несколько человек направились к дому первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы, где, предположительно, находился родственник задержанного, и сделали несколько выстрелов в сторону дома первого президента, пишет сегодня "Кавказ. Реалии".

Эрик Чкадуа был задержан 29 мая, сообщил в тот же день ТАСС.

Подозреваемый в стрельбе в сторону дома Владислава Ардзинбы задержан, заявил 31 мая глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар. "По факту имевшего место инцидента вечером 29 мая в селе Нижняя Эшера подозреваемый в производстве выстрелов в сторону дома первого президента задержан. Однако очевидцы не сотрудничают с правоохранительной системой, тем самым не содействуют процессу дознания", - привел его слова "Sputnik-Абхазия".

Комментариев от задержанных либо их представителей пока не поступало.

Напомним, что в декабре 2019 года президент Абхазии Рауль Хаджимба уволил глав МВД и прокуратуры. Их отставкам предшествовали митинги родственников убитых у ресторана, но президент заявил, что эти кадровые решения приняты по результатам работы силовиков, а не под давлением общества.

Уволенный Хаджимбой министр внутренних дел Гарри Аршба 2 декабря отверг версию родственников убитых о его причастности к преступлению. "Я к этому преступлению никакого отношения не имею, а наоборот, прикладывал все усилия, чтобы это дерзкое преступление было раскрыто, а лица, причастные к нему, были наказаны. [...] Подобные преступления представляют собой особо тяжкий вид преступления, поэтому за такой срок раскрыть их тяжело. Несмотря на то, что материально-техническое оснащение сотрудников МВД очень низкое, они не сидели, сложа руки", - заверил бывший глава МВД.