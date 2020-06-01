Лагерь для граждан Азербайджана в Дагестане расширен на 150 мест

01 июня 2020, 07:28

В мобильном полевом лагере в Дагестане установлены дополнительные палатки на 150 мест для граждан Азербайджана, которые не могут вернуться домой через закрытую границу.

Как писал "Кавказский узел", граждане Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, остались ждать снятия карантинных мер в приграничных районах Дагестана. К 26 мая их число достигло примерно 900. На границе Дербентского и Магарамкентского районов для граждан Азербайджана был открыт пункт временного размещения на 210 человек. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая, вторая - 26 мая. Ожидающие открытия границы рассказали, что им приходится жить в стесненных условиях. 29 мая стало известно, что одиннадцать постояльцев лагеря были госпитализированы в Дербентскую городскую больницу, у одного из них обнаружили коронавирус.

Баку до 15 июня продлил ограничение на пересечение границы. При этом в исключительных случаях могут быть открыты наземные переходы для возвращающихся на родину граждан Азербайджана и покидающих страну иностранцев - по взаимному согласию соответствующих структур соседних государств, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Палатки на 150 мест развернуты в Дагестане для азербайджанцев, сообщил 31 мая со ссылкой на и. о. главы Дербентского района Фуада Шихиева ТАСС.

У граждан, которых планировалось заселить туда, взяли анализ на коронавирус, сообщил чиновник. "Как только получим результаты, тех, кто с отрицательным (результатом), заселим. Все установлено, все подведено", - цитирует его издание.

"Размещение людей запланировано с 1 июня после проведения специальной обработки", - привело сообщение сотрудника экстренных служб РИА "Новости".