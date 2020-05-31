31 мая 2020, 08:44

81 новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован на Ставрополье

В Ставропольском крае общее число случаев заражения COVID-19 возросло за сутки до 2485, в тяжелом состоянии находятся 28 инфицированных, сообщил губернатор.

Как сообщал "Кавказский узел", на 30 мая в Ставропольском крае было зафиксировано 2404 случая заражения коронавирусом, число умерших пациентов, у которых был подтверждена инфекция, составило 46.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Ставропольском крае за сутки коронавирус подтвержден у 81 пациента, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "Таким образом, за все время на Ставрополье зарегистрировано 2485 случаев заболевания. В том числе, у 219 детей", – написал сегодня Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, состояние 28 пациентов оценивается как тяжелое. "220 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. За весь период выписано 1067 пациентов. К глубокому сожалению, 46 человек врачам спасти не удалось", – отметил глава региона.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Два новых случая смерти зарегистрированы на Ставрополье", "Сотрудники скорой на Ставрополье пожаловались на невыплаты по COVID-19", "77 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы на Ставрополье".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

31 мая 2020, 10:27

31 мая 2020, 09:24

31 мая 2020, 08:00

31 мая 2020, 06:53

  • В Азербайджане арестованы устроители собачьих боев

    После появления в соцсетях видео собачьих боев МВД Азербайджана провело расследование и задержало четверых их организаторов. В законодательстве страны есть пробелы в области установления ответственности за жестокое обращение с животными, отметили юристы и зоозащитники.

31 мая 2020, 05:59

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи