81 новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован на Ставрополье

31 мая 2020, 08:44

В Ставропольском крае общее число случаев заражения COVID-19 возросло за сутки до 2485, в тяжелом состоянии находятся 28 инфицированных, сообщил губернатор.

Как сообщал "Кавказский узел", на 30 мая в Ставропольском крае было зафиксировано 2404 случая заражения коронавирусом, число умерших пациентов, у которых был подтверждена инфекция, составило 46.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Ставропольском крае за сутки коронавирус подтвержден у 81 пациента, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "Таким образом, за все время на Ставрополье зарегистрировано 2485 случаев заболевания. В том числе, у 219 детей", – написал сегодня Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, состояние 28 пациентов оценивается как тяжелое. "220 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. За весь период выписано 1067 пациентов. К глубокому сожалению, 46 человек врачам спасти не удалось", – отметил глава региона.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".