Азербайджан насчитал 23 обстрела в зоне конфликта

28 мая 2020, 09:41

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 мая Минобороны Азербайджана насчитало 25 обстрелов своих войск на линии фронта, днем ранее – 26 нарушений режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", – говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района, отметило ведомство. Стрельба также велась с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 10.40 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".