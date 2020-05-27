Суд отказался оставить дагестанских Свидетелей Иеговы* в изоляторе

27 мая 2020, 14:30

Верховный суд Дагестана не удовлетворил просьбу следователей продлить срок содержания под стражей четырех Свидетелей Иеговы* и перевел их под домашний арест. Спустя почти год следствие добавило всем четверым новые обвинения в экстремизме, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Советского райсуда Махачкалы о продлении до 27 мая срока ареста четырех Свидетелей Иеговы*.

Четверо дагестанских Свидетелей Иеговы* - Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдулгалимов - находятся под стражей с июня 2019 года по обвинению в экстремизме, несмотря на то, что кассационный суд в Пятигорске 4 марта признал незаконным принятое в сентябре 2019 года решение продлить им арест на два месяца. Верховный суд Дагестана оставил их под арестом, не согласившись приобщить к материалам дела определение кассационного суда. 25 марта защита потребовала отвода судьи Советского райсуда Махачкалы, чье решение о продлении ареста признал необоснованным кассационный суд. Судья ответил отказом и 26 марта постановил продлить срок ареста еще на два месяца.

Верховный суд Дагестана рассмотрел ходатайство следователя республиканского УФСБ о продлении обвиняемым меры пресечения 26 мая, но оглашение решения по нему было назначено на сегодня. Суд постановил перевести всех четверых обвиняемых под домашний арест, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы суда.

Освободить обвиняемых из-под стражи просила защита, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Антон Богданов. "Следователь настаивал на продлении срока содержания, но защита просила рассмотреть альтернативную меру. В частности, освободить под залог, или с запретом на определенные действия. Домашний арест, мы считаем, тоже является достаточно суровой мерой, но в любом случае это лучше, чем нахождение в СИЗО. Поэтому мы предоставили в суд необходимые документы на жилые помещения, где могли находиться мои доверители в случае перевода их под домашний арест. В итоге суд согласился с нашими доводами и смягчил меру пресечения", - рассказал адвокат.

Сами обвиняемые, по его словам, в суде не присутствовали, с ними была установлена видеосвязь из СИЗО. Близких родственников на заседание суда также не пропустили, так как в судах продолжают действовать ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.

На решение суда повлияла совокупность обстоятельств, предположил защитник. "Во-первых, это, безусловно, то, что 30 апреля следственные органы завершили расследование дела и сейчас оно находится в стадии ознакомления. Поэтому довод о том, что обвиняемые могут повлиять на ход следствия, о котором говорилось из ходатайства в ходатайство обвинением, отпадает. Расследование завершилось, и уже препятствовать нечему. Во-вторых, возможность побега - еще один мотив, на который постоянно ссылалось следствие - снижается в условиях введенного запрета на передвижение, закрытием границ, отменой авиарейсов. Возможно, определенное значение имели и два решения кассационного суда, признавшего содержание под стражей моих доверителей незаконным. Хотя до этого суд их не учитывал, но в совокупности оно, возможно, было учтено", - сказал Антон Богданов.

25 апреля Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение райсуда в Махачкале о продлении ареста четырем обвиняемым. Но тогда выйти на свободу верующие не смогли, так как находились к этому времени под арестом уже по другому решению суда. Это стало уже вторым решением кассационного суда, признавшего незаконным пребывание верующих под стражей.

Обвиняемых должны доставить к месту домашнего ареста сотрудники УФСИН после того, как в СИЗО будет доставлена заверенная копия постановления суда, сказал адвокат.

Всем четверым предъявлены новые обвинения в экстремизме

По его словам, в конце апреля следователи предъявили новые обвинения всем четверым верующим. Абдуллаеву, Дергалеву и Абдулгалимову было предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности, а Марии Карповой - в вовлечении в экстремистскую деятельность, сообщил Богданов.

"Эти обвинения мы считаем абсурдными. Карповой добавили новую статью фактически только за то, что она беседовала с людьми о Библии", - сказал адвокат.

Уголовные дела, по его словам, объединены в одно производство, и после того, как защита и обвиняемые ознакомятся со всеми материалами, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе десятки на юге страны, ощутили на себе последствия решения Верховного суда о запрете их организаций, попав под уголовное преследование. Их обвиняют в попытках продолжать деятельность запрещенной судом организации, тогда как сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?".

Последствия судебного решения о запрете 396 организаций Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.