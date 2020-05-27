27 мая 2020, 10:00

"Синдикат-100" потребовал найти автора угроз журналисту

Правоохранители должны установить личность и привлечь к ответственности пользователя соцсети, угрожающего расправой сотруднице красноярской телекомпании за перепост статьи о претензиях властей к работе журналистов, указало сегодня в открытом заявлении объединение изданий "Синдикат-100".

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля объединение российских изданий "Синдикат-100" указало, что власти начали активно использовать пандемию коронавируса для давления на независимые СМИ. Инструментом давления стал в том числе новый закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе, констатировали журналисты.

"Синдикат-100" был создан в феврале 2020 года, когда по инициативе "Новой газеты" 25 российских изданий, в том числе "Кавказский узел", объединились для независимого освещения проблем страны и одновременной публикации материалов на острые общественно значимые темы.

Объединение изданий "Синдикат-100" в открытом заявлении потребовало найти и привлечь к ответственности человека, угрожавшего расправой сотруднице телекомпании ТВК Марии Бухтуевой.

"25 мая 2020 года в социальной сети "Вконтакте" на личной странице сотрудницы телекомпании ТВК (Красноярск) Марии Бухтуевой были опубликован угрозы в ее адрес. Пользователь, зарегистрированный под именем Василь Клименко, угрожает журналисту физической расправой", - говорится в заявлении журналистов, опубликованном сегодня на "Кавказском узле".

Авторы заявления обратили внимание, что угрозы опубликованы под перепостом текста "Новой газеты", в котором главные редакторы нескольких российских изданий рассказывают о претензиях Генпрокуратуры и Роскомнадзора "в ситуациях, когда СМИ откровенно говорят о проблемах, вызванных пандемией коронавируса".

"Мы всерьез обеспокоены безопасностью Марии и ее родных и будем пристально следить за развитием ситуации", - говорится в заявлении "Синдиката-100".

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

""Новая газета" описала борьбу врачей за жизнь больных с коронавирусом", "Житель Тырныауза продолжил практику публичных извинений за фейки на Кавказе", "Житель Кабардино-Балкарии покаялся за фейк о коронавирусе".

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