Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

26 мая 2020, 12:55

Движение по Военно-Грузинской дороге, которая была закрыта из-за ухудшения погоды, разрешено для всех видов машин, сообщили североосетинские спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", выезд из Северной Осетии через КПП "Верхний Ларс" запрещен c 01.50 мск в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога "открыта для всех видов автотранспортных средств", сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии. "Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", - говорится в сообщении, размещенном в 9.00 мск на сайте ведомства.

Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать на автомобиле из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге. С советами для тех, кто решил поехать по Военно-Грузинской дороге, можно ознакомиться в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда ясно, температура составит +5 градусов, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Ночью ожидается умеренный дождь, температура опустится до -1 градуса, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.