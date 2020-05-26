Суд утвердил приговор по делу об участии жителя Дагестана в сирийском конфликте

26 мая 2020, 11:46

Апелляционный военный суд отказался удовлетворить жалобу на приговор жителю Дагестана Бийсолтану Джамалову, осужденному на 12 лет колонии за причастность к сирийским боевикам.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии жителя Дагестана Бийсолтана Джамалова, воевавшего в Сирии на стороне боевиков. Он признал свою вину.

Защита Джамалова обжаловала приговор, посчитав назначенное наказание слишком строгим, одн ако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области оставила приговор без изменений, сообщил сегодня коррес понденту "Кавказского узла" представитель суда. Он уточнил, что заседание состоялось 25 мая.

По версии обвинения, Джамалов в октябре 2016 года присоединился к запрещенной в России судом террористической организации "Джебхат ан-Нусра", и с начала 2017 года Джамалов в составе НВФ "Джейш Аль-Мухаджирин ва Аль-Ансар", являющегося структурным подразделением организации "Джебхат ан-Нусра"*, заступал на боевое дежурство и охранял подконтрольные этим организациям территории в пригороде Идлиба и иных местах провинции Латакия, утверждают следователи. 25 апреля 2019 года Джамалов был задержан российскими правоохранителями.

Комментариями Бийсолтана Джамалова и его представителей относительно решения апелляционного суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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* террористическая организация, запрещенная в России решением суда.