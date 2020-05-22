Грузинские моряки вызволены из пиратского плена в Нигерии

22 мая 2020, 16:23

Освобождены девять моряков, захваченных пиратами у берегов Африки, сообщило сегодня Агентство морского транспорта Грузии.

"Кавказский узел" писал, что в ночь на 20 февраля пираты напали на танкер у нигерийского порта Лагос. Были похищены 10 моряков, четверо из которых - граждане Грузии. Агентство морского транспорта Грузии заверило 21 февраля, что пленники живы и здоровы.

Четыре грузинских моряка, похищенные у порта Лагос, были освобождены, со ссылкой на Агентство морского транспорта Грузии сообщило 7 марта РИА "Новости".

Освобождены из плена еще девять грузинских моряков, которые были похищены пиратами в нигерийском Гвинейском заливе 30 апреля, сообщило сегодня Агентство морского транспорта. "Моряки вернутся в Грузию из Нигерии специальным рейсом через несколько дней", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление руководителя агентства Тамар Иоселиани.

Всего 30 апреля с судна под флагом Панамы были похищены 10 моряков, один из них был не из Грузии. Большой вклад в освобождение моряков внесла судоходная компания, на которую они работали, со ссылкой на Тамар Иоселиани информировала газета "Батумелеби".

В ходе нападения пиратов на борту судна остались еще четверо членов экипажа – все граждане Грузии находились еще четыре грузинских моряка, которые не были взяты в плен. Они смогли добраться до порта Ломе на западе Африки и уже вернулись на родину, передали "Новости-Грузия".