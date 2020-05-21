Глава Минздрава Чечни объяснил перерыв в проведении эфиров

21 мая 2020, 20:28

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов появился в эфире после двухдневного перерыва и объяснил свое отсутствие на публике "пиком пандемии". В республике выявлено уже 1026 случаев коронавируса, умерли 11 человек, сообщил он.

Как писал "Кавказский узел", более 90 медработников в Чечне заразились коронавирусом, сообщил 20 мая замминистра здравоохранения республики. Пользователи Instagram выразили обеспокоенность тем, что ежедневные сводки о ситуации с коронавирусом 19 и 20 мая, вопреки обыкновению, зачитал не глава Минздрава Эльхан Сулейманов.

21 мая источник в московских медицинских кругах сообщил о подозрении на коронавирус у Рамзана Кадырова, но официально эта информация подтверждена не была. При этом глава Чечни уже несколько дней отсутствует в репортажах местных телеканалов, хотя раньше он появлялся в них регулярно.

Эльхан Сулейманов сегодня опубликовал на своей странице в Instagram короткое видео, объяснив свое отсутствие в телеэфирах большим объемом работы. На видео министр в защитном костюме, респираторе и специальных защитных очках - он сообщает, что находится в так называемой "красной зоне" больницы.

"Я не на связи, потому что много работы, пик пандемии. (...) Решил несколько дней посвятить тому, чтобы посмотреть, как и каким образом лечатся пациенты, чтобы при необходимости внести коррективы", - говорит он на видео.

Запись на странице Сулейманова за два часа получила 6159 просмотров и 136 комментариев. Пользователи, которые переживали из-за двухдневного отсутствия министра на публике, выразили радость, что с ним все хорошо и он здоров.

Вскоре после этой публикации в личном аккаунте Сулейманова и на странице Минздрава Чечни в Instagram появилось видео с ежедневной сводкой по ситуации с коронавирусом. На этом видео Сулейманов уже без защитного костюма и маски, в обычном медицинском халате.

На сегодня в Чечне 5435 человек помещены на карантин по предписанию Роспотребнадзора, у 1026 человек подтверждено заражение коронавирусом, 635 человек вылечились и 11 человек умерли, сообщил министр.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Среди госпитализированных пациентов 13 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, более 300 пациентов находятся на кислородной поддержке", - уточнил Сулейманов.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".