Обследование во время эпидемии. REUTERS/Vitaly Nevar

21 мая 2020, 11:11

Число пациентов с COVID-19 в Северной Осетии возросло до 2456

За сутки в Северной Осетии коронавирус обнаружен у 69 пациентов, количество скончавшихся с диагнозом COVID-19 возросло до 22, сообщил Роспотребнадзор региона.

Как сообщал "Кавказский узел", на 20 мая в Северной Осетии число умерших пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, составило 18.

На 20 мая с начала эпидемии в Северной Осетии зафиксировано 2413 заражений COVID-19, число активных пациентов составило 1132, вылечившихся – 1164. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Северной Осетии 113 пациентов с коронавирусом остаются на лечении в больницах, сообщил региональный Роспотребнадзор. "По состоянию на 08.00 21 мая 2020 года на территории Республики Северная Осетия-Алания зарегистрировано 2456 (+69 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 1116 человек находятся на амбулаторном лечении, 22 человека скончались", – отметило на своем сайте ведомство.

"Число выздоровевших возросло до 1205, всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1444  жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения 5227  человек", – добавил Роспотребнадзор.

Ранее муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов из-за вызванных коронавирусом осложнений здоровья был 20 мая госпитализирован в больницу. Состояние представителя духовенства тяжелое, но стабильное. 11 апреля умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, у которого первичный тест показал коронавирус.

"Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа, которая размещена на главной странице "Кавказского узла". Динамика распространения вируса, в том числе в Северной Осетии, отслеживается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении вируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Северная Осетия стала лидером по приросту смертей от коронавируса в СКФО", "Пользователи Instagram поддержали уволенного в Северной Осетии главврача", "Прокуратура добилась выплат работникам больниц в Северной Осетии".

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