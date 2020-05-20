Сотрудник полиции. Армения, апрель 2020 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

20 мая 2020, 01:28

Число обвиняемых по делу о перестрелке в Гаваре достигло 28

25 человек обвинены в участии в массовых беспорядках и в призывах к ним после перестрелки в Гаваре, трое - в попытке убийства, сообщил Следком Армении.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая обвинение по делу о перестрелке в Гаваре было предъявлено 15 участникам конфликта, 13 из них арестовали. 7 мая стало известно, что число обвиняемых по делу возросло до 21, также были задержаны еще пятеро предполагаемых участников инцидента.

Еще четырем гражданам предъявлены обвинения по делу о перестрелке в Гаваре, трое из них объявлены в розыск, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Следственного комитета Армении. В суд представлены ходатайства об избрании для обвиняемых ареста в качестве меры пресечения, рассказал сотрудник ведомства.

Он также отметил, что всего в качестве обвиняемых по делу о перестрелке в Гаваре привлечено 28 человек, из них 25 предъявлены обвинения по факту участия в массовых беспорядках в клинике Гавара, а также по факту призывов к ним. Одному вменяется попытка убийства в клинике, а двоим -  попытка убийства двух и более человек в составе группы, а также незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, пояснил сотрудник ведомства.

Напомним, 28 апреля возле университета Гавара произошла перестрелка, в которой погибли двое и четверо получили ранения. После этого родственники участников конфликта ворвались в клинику в Гаваре, куда были доставлены раненые, для сведения счетов, полагают следователи.  30 апреля стало известно, что один из пострадавших выписан из больницы. Состояние еще четверых пострадавших, которые проходят лечение в стационарах, врачи назвали тяжелым. После инцидента уголовное дело было возбуждено по статьям об убийстве двух и ранении четырех человек, а также массовых беспорядках со стороны группы лиц, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.

Примечание:

"Два человека госпитализированы после перестрелки в Ростове-на-Дону", "Два человека стали жертвами самосуда после двойного убийства в Армении", "Продлен арест обвиняемым по делу о перестрелке в Чернозубове".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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