Кубанские предприниматели возложили на губернатора ответственность за убытки из-за карантина

19 мая 2020, 02:53

Бизнесмены в Краснодарском крае оспорили постановление губернатора о введении в регионе карантина. Опрошенные «Кавказским узлом» фермеры указали на невозможность реализовать продукцию после ограничения на передвижение между регионами.

Как писал "Кавказский узел", с 31 марта жителям Кубани запрещено покидать свои дома, а поездки на личных машинах возможны лишь на основании спецразрешений. 30 апреля губернатор Вениамин Кондратьев продлил на Кубани режим самоизоляции до 12 мая. Он призвал жителей края строго соблюдать карантин, чтобы не допустить его продления в июне. Это решение раскритиковали пользователи Instagram, напомнив, что многие семьи полтора месяца живут без источника дохода.

По данным на 18 мая, лидером по общему числу инфицированных среди регионов ЮФО остается Краснодарский край, где насчитывается 2699 случаев заражения, общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 26. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Юристы потребовали признать антиконституционным запрет на передвижение

Краснодарский предприниматель, юрист Николай Молчанов посчитал, что подпункт 1 пункта 1 постановления главы администрации Краснодарского края Вениамина Кондратьева № 185 от 31 марта «О введении на территории Кубани карантина по COVID-19» нарушает его конституционные права. В частности, по его словам, запрет на покидание места проживания нарушает право на труд, на свободу передвижения, на свободу коммерческой деятельности.

"В Конституции написано, что федеральные законы не должны противоречить основному закону, а нормативно-правовые акты субъектов не должны противоречить федеральному законодательству. Кем бы ни выносились нормативно-правовые акты, они не должны противоречить Конституции", - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Молчанов.

Согласно подпункту 1 пункта 1 постановления главы администрации Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края", на территории региона вводится «запрет лицам, проживающим (находящимся) на территории Краснодарского края, покидать места проживания (пребывания)», за исключением некоторых случаев.

Он рассказал, что в связи с этим подал иск в краевой суд 27 апреля в интересах неопределенного круга лиц. Предварительное судебное заседание, состоявшееся 13 мая, было отложено на 26 мая в связи с решением судьи объединить его в одно производство с тремя подобными исками, поэтому суд начнет рассмотрение заново. По словам Молчанова эти иски, которые объединили с его жалобой - также от юристов, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Молчанов отметил, что администрация края не представила свои доводы по поводу искового заявления ни в устном, ни в письменном виде.

"Для начала я хочу признать этот подпункт неконституционным, а потом уже будем ставить вопрос о возмещении убытков, потому что меня заставили сидеть дома, я не работаю, при этом оплачиваю аренду за офисы, выплачиваю зарплату людям, не зарабатывая (сам)", - рассказал Молчанов, он отметил, что его фирма занимается кадастровыми и юридическими услугами.

В Краснодарский крайсуд поступило более 30 исков от предпринимателей, которые обжалуют постановление губернатора, 17 из них были приняты к рассмотрению, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в канцелярии суда. По данным сотрудника суда, судьба остальных исков еще решается.

Ранее адвокат Александр Якимович подал иск к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, так как посчитал введенные им ограничения из-за коронавируса неправомерными. Коллеги поддержали его, отметив, что жесткие меры в крае препятствуют их работе, а также ставят жителей в неудобное положение.

Юрист засомневалась в перспективах исков

Судебных перспектив у подобных исков нет, считает краснодарский юрист Юлия Федотова. По ее словам, нет также законных оснований для удовлетворения этих исковых заявлений. Федотова отметила, что в Краснодарском крае - фактически единственном регионе введен карантин, а статья 31 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" предусматривает возможность ограничения прав граждан, в том числе права на передвижения.

"Карантин не относится к ЧП, к ЧС, это такая отдельная тема, вводится на территории отдельного субъекта. Карантин вводится по рекомендации главного санврача, у нас так и было. Краснодарский край здесь отличился в положительную сторону, впервые на моей памяти", - пояснила корреспонденту «Кавказского узла» Федотова.

Федотова отметила, что главный санитарный врач рекомендует введение ограничительных мер в связи с пандемией, а губернатор решает, какие меры вводить. "В статье 55 Конституции указано, что права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в которой это необходимо для охраны здоровья и жизни граждан. У нас федеральный закон «О санэпид благополучии» подразумевает введение карантина, просто сам карантин вводится отдельным постановлением губернатора именно потому, что в каждом субъекте федерации могут быть свои условия", - заключила Федотова.

Юрист отметила, что законодательство не устанавливает никаких выплат во время карантина. "Более того, выплаты не предусмотрены и при введении чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации - это в законодательстве сформулировано. Все говорят, мол, ввели бы там ЧС, то всем бы платили - нет, не платили бы. В законе сказано, что выплаты, компенсации предусмотрены для пострадавших от ЧС или ЧП, а как доказать, что ты от него пострадал?! Если во время наводнения смыло мой дом и я сломала ногу, то, естественно, я пострадала. Если я предприниматель, а у нас в Гражданском кодексе предпринимательская деятельность определена как осуществляемая на свой риск деятельность", - уточнила Федотова.

Она считает, что компенсировать убытки, которые несут предприниматели, фактически невозможно, поскольку «доказать, что они понесены именно из-за карантина, а не потому, что предприниматель плохо работал, невозможно». Федотова считает, что фактически у многих предпринимателей есть возможность работать удаленно, перепрофилироваться.

Кубанские фермеры пожаловались не невозможность реализовать продукцию

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" кубанские фермеры также заявили об убытках из-за того, что они вынуждены оставлять выращенную продукцию в полях. Так, у фермера из Мостовского района Игоря Переверзева, который специализируется на выращивании ранних овощей - огурцов, помидоров, капусты, моркови, часть овощей сгнила на поле.

"Часть овощей забрал поставщик из Сочи, который имеет пропуск. Остальное сгнило на корню, отправлено на корм птице и скоту. Потому что рынок сбыта у нас полностью (остановился)", - сообщил фермер.

Он отметил, что поставщики каждый год приезжали к нему за ранними овощами из Ставрополя, Москвы, Воронежа. "Мы не думали, что стратегическое для страны производство овощей и фруктов будет брошено на произвол судьбы и губернатор никак не будет на это реагировать. Я вам честно скажу, если так дело дальше пойдет, страна останется без продовольствия", - заявил Переверзев.

По его словам, он с группой фермеров намерен также обратиться в краевой суд и потребовать возмещения убытков за потерянный урожай. "Мы сейчас пытаемся объединиться и подать общий иск, мы хотим государство заставить понять, что мы не просто предприниматели, мы кормим всю страну фактически. Кубань - житница России, только мы должны в ущерб себе кормить россиян", - заключил Переверзев.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аграрии пожаловались, что в районных администрациях Краснодарского края выстраиваются очереди за получением спецпропусков на сельхозтехнику, фермеры не могут выйти в поля, приобрести удобрения, семена и сбыть готовую продукцию в связи с объявленным карантином по коронавирусу.

Владелец фермерского хозяйства из Белореченского района Николай Игнатенко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в этом году у него впервые обильный урожай клубники. Фермер заключил ряд договоров с поставщиками из Москвы и других крупных городов России, но пока, по его словам, ягоды забирают только краснодарские партнеры.

«У меня клубники три гектара, она гниет на корню, у нас забиты все холодильники, какие можно. В этом году мы планировали отбить часть затрат на создание хозяйства, начать отдавать взятые кредиты", - заявил фермер.

Игнатенко отметил, что привлекать для работы в поле наемную рабочую силу в условиях карантина запрещено, для единичных покупателей ягоды собирают силами семьи. "Ночью с фонариками собирали, за день не успели, нас всего пять человек в семье. Мы просим краевых властей обратить внимание на наши проблемы и как-то решить их, найти фермерам рынок сбыта. Нам говорят, что есть какие-то государственные заготконторы, но фермер не может сам никуда продукцию возить, он должен выращивать урожай", - заключил Игнатенко.

Фермеры в Краснодарском крае не могут сбыть свою продукцию, поскольку перекупщики в связи с ограничительными мерами не могут попасть в Краснодарский край, считает бывший лидер "тракторного марша" Алексей Волченко. По его словам, также невозможно убрать урожай, поскольку в условиях карантина запрещено нанимать людей.

Участниками "тракторного марша" стали называть фермеров Краснодарского края, которые на протяжении последних нескольких лет регулярно сообщали о проблемах с рейдерским захватом земли, после чего провели в 2016 году митинг и собирались провести тракторный пробег в Москву.

"Обычно на сборе урожая молодого картофеля, который созреет через пару недель, в поле работают 50-100 человек - это массовое скопление граждан, фермерам не дают такое количество людей выпустить на поле. Нет перекупщиков из Москвы, которые у нас покупали картофель и продавали нашу сельхозпродукцию на московских рынках. В Москве рынки закрыты, перекупщиков не выпускают. Даже если собрать своими силами для того, чтобы фура выехала в сторону Москвы или Санкт-Петербурга, нужен спецпропуск", - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Волченко.

Он добавил, что только в Калининском районе края фермерами высажено пять тысяч гектаров картофеля, его нужно будет убрать через одну-две недели самостоятельно, а без наемной рабочей силы фермеры собрать урожай не смогут, а если уберут, то реализовать его невозможно.

"Молодой картошкой занимаются фермеры Тимашевского, Калининского района, молодой картофель у всех, куда ты сдашь? Краснодару не нужно столько молодой картошки. Если даже в Краснодар сдавать, цена будет минимальной, потому что кубанские рынки этой молодой картошкой будут перенасыщены. Фермеры сажают в больших объемах, потому что перекупщики приезжают со всей России", - рассказал Волченко.

Он также отметил, что в ближайшее время начнет поспевать пшеница, которую также невозможно будет реализовать, поскольку закрыты границы и торговые порты. "Пшеница будет стоить копейки, потому что за границу продать невозможно. Местному рынку такое количество зерна не нужно", - заявил Волченко, он отметил, что фермеры вынуждены выбрасывать свежую сельхозпродукцию вдоль дорог, на полях, в лесу.

"Они не могут вывезти свою продукцию из муниципалитета, который перенасыщен той же продукцией. Отзывы пишут в интернете, что лучше бы бедным раздали. Я провел социальный эксперимент, позвонил своим друзьям в Краснодар и предложил им приехать и накопать себе молодой картошки, сколько они захотят бесплатно - они отказались, проще сходить в соседний магазин и купить", - рассказал Волченко.

По его словам, многие сельхозтоваропроизводители работают в рамках личного подсобного хозяйства, они не могут выйти в поле, поскольку спецпропуска им не положены. "Таких у нас 90%. Люди высаживают картофель, чтобы заработать 100-150 тысяч рублей и на эти деньги существовать. К нашей администрации нет вопросов, на уровне губернатора нужно этот вопрос решать. Фермер не может одновременно копать картошку и продавать ее. Египет, Турция закрыты - продукция оттуда не поставляется. Наша продукция сгниет в полях - что вся страна будет есть?" - возмутился Волченко. Он прогнозирует большой рост цен на российский картофель, а также его дефицит.

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