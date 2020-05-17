17 мая 2020, 14:38

Житель Аджарии задержан по делу о семейном насилии

Мужчина в Батуми в присутствии ребенка ударил жену и угрожал убить ее, озвучило свою версию следствие.

По версии правоохранителей, 45-летний житель Батуми ударил и оскорбил свою супругу, а также угрожал убить ее.

Все это происходило в присутствии несовершеннолетнего ребенка женщины, пишут сегодня со ссылкой на пресс-службу МВД страны "Новости-Грузия".

Подозреваемый задержан. Расследование ведется по статьям 126 и 152 Уголовного кодекса Грузии (насилие в отношении члена семьи и угрозы в отношении члена семьи в присутствии несовершеннолетнего), предусматривающих до трех лет лишения свободы, уточняет сегодня издание SOVA.

Напомним, 8 марта несколько десятков представительниц женского движения провели в центре Тбилиси акцию против семейного насилия. За два месяца восемь женщин в Грузии были убиты членами их собственных семей, признал в тот же день премьер-министр Георгий Гахария.

По данным МВД Грузии, в 2019 году к уголовной ответственности за семейное насилие были привлечены 4,6 тысячи человек. Всего в 2019 году было возбуждено более 6000 уголовных дел о семейном насилии, тогда как в 2018 году таких дел было возбуждено 5,6 тысячи.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в феврале назвала семейное насилие одним из самых распространенных преступлений в стране. "Когда женщину убивают потому, что она женщина - это проблема общества... Важна совместная работа государства и общественности, в том числе религиозных организаций", - привел 20 февраля слова президента "Sputnik-Грузия".

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