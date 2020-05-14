Коллеги сообщили о тяжелой болезни Абдулманапа Нурмагомедова

14 мая 2020, 01:46

Отец и тренер дагестанского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов впал в кому в московской клинике.

Как писал "Кавказский узел", с начала пандемии в Дагестане зафиксировано 2997 случаев заражения, 26 человек умерли, следует из данных на 10.35 мск 13 мая, размещенных на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". 12 мая глава региона Владимир Васильев признал, что в республике на 33,6% в сравнении с прошлым годом выросла заболеваемость вирусной пневмонией. С начала пандемии коронавируса от вирусной пневмонии умер 481 человек. Эта информация вызвала споры в соцсетях.

Адулманап Нурмагомедов, воспитавший всего 11 чемпионов мира по боевому самбо, тренировал Хабиба с детства. "Бойцов мы учим тому, чтобы они прежде всего были людьми, гражданами", - заявлял ранее тренер "Кавказскому узлу".

Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице в Москве, сообщил дагестанский боец UFC Ислам Махачев со ссылкой на Хабиба Нурмагомедова. "Он говорит, что состояние (Абдулманапа) тяжелое [...] Ему вдруг стало плохо, пришлось перевезти его в Москву", - процитировало Махачева 13 мая РИА "Новости". Несколько дней назад впал в кому, сообщается в Telegram-канале Baza.

"Я знаю, насколько близки отношения между Хабибом и его отцом, и мне невероятно тяжело слышать о том, в каком состоянии сейчас находится Абдулманап. В этой нелегкой борьбе все мои мысли сейчас с ним и со всей семьёй Нурмагомедовых", - привел он 14 мая слова президента UFC Даны Уайта на официальном сайте UFC Russia. Абдулманап Нурмагомедов - это истинный представитель боевых искусств, который всегда придерживается принципов чести, достоинства и уважения, отметил Уайт.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с подозрением на пневмонию в больницу в Махачкале после того, как два дня переносил недомогание на ногах, сообщил 25 апреля со ссылкой на комментатора Рамазана Рабаданова ТАСС. Он сдал тест на коронавирус, отметил Рабаданов. О результатах анализа не сообщается.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"В это нелёгкое для всех нас время уделяйте внимание не только семье своей, но и родителям [...] Цените родителей, ведь у кого их уже нет, жалеют и отдали бы все, что у них есть, лишь бы посидеть с ними 5 минут за чашкой чая", - написал 18 апреля Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

"Кавказский узел" также писал, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном должен был состояться 18 апреля на арене Barclays Center в Нью-Йорке, однако на фоне пандемии коронавируса был отменен.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".