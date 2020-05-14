Семьи месхетинцев получили помощь в Рамадан от американской диаспоры

14 мая 2020, 00:48

Диаспора турок-месхетинцев в США «Ahiska Turkish American Council» по случаю Рамадана организовала акцию по раздаче продуктовых наборов нуждающимся семьям в России, Грузии, Азербайджане и еще пяти странах, сообщили организаторы.

Как писал «Кавказский узел», мусульмане юга России в священный для верующих месяц Рамадан из-за ситуации в регионе по коронавирусу отказались от коллективных молитв в мечетях. Верующие молятся дома и проводят вечерние разговения в Рамадан в семейном кругу.

В этом году священный для мусульман месяц Рамадан начался 24 апреля, а завершится 23 мая, перед праздником Ураза-байрам. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и Ураза-байраме. На главной странице "Кавказского узла" в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Диаспора американских турок-месхетинцев (самоназвание «ахыска», - прим. «Кавказского узла») «Ahiska Turkish American Council» инициировала акцию по сбору помощи для нуждающихся представителей своей этнической группы по всему миру, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь организации Шараф Аскаров.

"В Рамадан мусульмане организовывают угощения, на которые приглашают близких. Но в связи с коронавирусом у нас отсутствует такая возможность, мы не можем проводить ифтары ни в мечетях, ни у себя во дворе. В этом году решили собрать средства, пожертвования и оказать помощь семьям турок-ахыска. В акции принимают участие Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Россия, Украина, Турция, Азербайджан", - рассказал он. По словам Аскарова, во всех этих странах помощь оказывается нуждающимся семьям. "Собирают деньги и отправляют их волонтерам в регионы, а они закупают продовольствие. В пакет помощи входит мука, рис, масло, халяльное мясо, томат-паста, финики - в среднем, по 90-100 килограммов на один семейный пакет. Предварительно в страну отсылаем запрос о том, какие виды продуктов там наиболее востребованы, и формируем стандартный пакет. Активисты-волонтеры на местах помогают в приобретении и раздаче продуктов», - рассказал пресс-секретарь.

Турки-месхетинцы (тур. Ahıska Türkleri) – этнические турки, исторически проживавшие в Месхетии – области на юго-западе Грузии. Были выселены в 1944 году в период сталинских депортаций малых народов Кавказа в Среднюю Азию. В настоящее время турки-месхетинцы проживают в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, России, Азербайджане, Украине, Грузии, Турции и США. Их называют также "ахыска", "турки-ахыска", "ахалцихские турки", "кавказские турки". В 2004–2005 годах часть турок-месхетинцев, живших в Краснодарском крае, под давлением местных властей выехала в США, сообщается в материале "Турки-месхетинцы", размещенном в "Справочнике" на "Кавказском узле".

Он отметил, что акция продлится месяц и ее основными адресатами станут неимущие семьи, в которых есть вдовы, сироты, тяжело больные люди, старики. «Рамадан в этом году сопряжен с пандемией коронавируса. Из-за нее многие остались без работы и, как следствие, без средств к существованию. Особенно сильно это отразилось на представителях небольших этносов, традиционно занятых сельскохозяйственной деятельностью, к которым относятся и ахыска-турецкие диаспоры. Из-за пандемии многие не смогли собрать выращенный урожай, а те, кто смог собрать хоть какую-то часть, не могут реализовать свою продукцию на рынках», - рассказал Аскаров.

Он отметил, что акция стартовала 23 апреля, к 13 мая она проведена уже в семи странах, последней страной в той акции станет Узбекистан. Финансируют кампанию турки-ахыска, проживающие в Соединенных Штатах Америки, среди которых бизнесмены и сотрудники некоммерческих организаций, рассказал Аскаров.

По его словам, на Украине помощь получили более ста семей, в России помощь была оказана 200 семьям. "В каждом регионе по стоимости и весу продовольственные наборы были примерно одинаковыми», - сказал Аскаров.

В Курской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях организаторы акции насчитали около двухсот нуждающихся семей, сказал он.

По словам Аскарова, 8 мая акция проводилась в Краснодарском крае, в Белореченском и Апшеронском районах, помощь там получили 42 семьи. В Ростовской области помощь получила 91 семья, а численность турок-ахыска в регионе примерно 45 тысяч, сказал он.

На Ставрополье проживает около 16 тысяч турок-месхетинцев, помощь получили 45 нуждающихся семей, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель общины Курбанали Алиев. «На средства, что прислали наши братья, мы купили и раздали в среднем по 95 килограммов продуктов 45 семьям. Кроме этого, двум семьям купили дом, 14-летнему парню помогли получить квоту на лечение и собрали деньги", - сказал он. По словам Алиева, продукты купили в Моздоке на оптовом рынке, привезли в Ставрополье, упаковали, раздали. "Также один из наших фермеров выделил по 400 килограммов морковки и свеклы, и мы также разделили их между этими 45 семьями", - сказал он.

По словам Аскарова, в акциях по всем регионам участвует до 40 волонтеров. "Где-то сталкиваемся и со сложностями [...] В Грузии, в частности, местные законодательные акты регламентируют любую продовольственную помощь проводить при участии администрации. Ночью нам пришлось поднимать одного из глав администрации Ахалцихского района и с ним решать проблему", - сказал он.

Представитель диаспоры турок-ахыска в Грузии Диляра Джафаридзе рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что акция по раздаче помощи началась 1 мая в Батуми. «Благотворительные пакеты были переданы 205 семьям по всей Грузии: в Батуми, Самтредиа, Озургети, Наруче, Цецхлаури, Гори, Адигени и Тбилиси. Благодарность бенефициаров не знала границ, особенно в такой сложный период [...] Мы очень надеемся, что эта благотворительность послужит примером для людей, чтобы они как можно больше помогали друг другу», - сказала она.

Триста нуждающихся семей получили помощь в Азербайджане, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» председатель азербайджанского общества ахыска-турок «Ватан» Исмаил Рагимов. «На сегодня 300 семей получил продуктовые наборы. В Азербайджане проживает около 75-80 тысяч ахыска-турок, это 17,2 тысячи семей [...] Каждый продуктовый набор весил 70 килограмм», - рассказал он.

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