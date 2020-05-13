13 мая 2020, 16:02

Арест Муслима Даххаева продлен до 27 июля

Ростовский облсуд продлил на два с половиной месяца срок содержания под стражей уроженцу Дагестана, начальнику областного управления ФСИН Муслиму Даххаеву, заподозренному в разглашении гостайны.

Как писал "Кавказский узел", Муслим Даххаев находится под стражей с ноября 2019 года. Он заподозрен в разглашении содержания секретного документа. В начале марта суд в Ростове-на-Дону продлил ему арест до 12 мая включительно.

Ростовский областной суд продлил арест Даххаеву до 27 июлясообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда. "Даххаеву мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 27 июля 2020 года включительно", - рассказал представитель пресс-службы.

На сайте Ростовского облсуда на 15.15 мск 13 мая нет информации о продлении ареста Даххаеву.

В ноябре 2019 года в республике задержали нескольких высокопоставленных работников управления ФСИН, которые, по данным источников, проходят подозреваемыми по одному делу с Даххаевым. Однако адвокат Даххаева заявил, что о сообщниках в его деле не говорится.

Комментариями Муслима Даххаева и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Защита обжаловала арест полковника Емельянова", "Суд продлил арест двум сотрудникам дагестанского УФСИН", "Обвинение потребовало четыре года для замглавы ростовского УФСИН".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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