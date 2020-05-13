Грузинские дальнобойщики добились отмены ограничений на перевозки

13 мая 2020, 13:46

Власти удовлетворили требования грузинских перевозчиков дать им возможность выезжать в Турцию более чем на 48 часов, рассказали представители транспортных компаний. В компании "Джорджиан Транс" решили не обжаловать штраф, выписанный водителю за срыв срока.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая водители фур, которые перевозят грузы между Грузией и Турцией, провели в Батуми акцию протеста, заявив, что не успевают за отведенные 48 часов пройти все необходимые процедуры, установленные из-за пандемии коронавируса. Они потребовали продлить срок, необходимый им для поездок, прохождения таможенных процедур и оформления документов.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, с 31 марта введен комендантский час, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на Южном Кавказе и юге России.

10 мая водители грузовиков получили возможность выезжать в Турцию на срок более чем 48 часов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель транспортной компании "Джорджиан Транс".

Эту информацию подтвердил и сотрудник "Логистической компании Грузии". "Это было нереальное требование – если водитель ехал в Стамбул, то путь занимает больше двух дней. Он никак не мог бы вернуться в Грузию вовремя. Поэтому приходилось совершать рейсы только в близкие от границы города. Например, один из водителей ездил только в Трабзон", - рассказал он.

Чтобы пройти в Грузии все таможенные процедуры, съездить в Турцию, взять груз, вернуться и вновь пройти другие процедуры, водителям было отведено 48 часов. Если же они не успевают уложиться в это время, то их штрафуют на территориях Турции и Грузии, заявили ранее участники акции протеста.

По его словам, штрафы водителям выписывала патрульная полиция Грузии, которая осуществляет контроль на пограничных КПП. "Изначально штрафы ввела грузинская сторона, а потом и турецкая. Штраф на грузинской стороне составлял 300 лари (около 100 долларов), и 3000 лир на турецкой стороне – это 430 долларов", - рассказал представитель "Логистической компании Грузии".

"Мы вынуждены были один раз заплатить 300 лари за одного из наших водителей. И хотя есть возможность обжаловать это решение в суде, мы решили не связываться с судом и не тратить на это время", - добавил представитель "Джорджиан Транс".

Штрафы, выписанные полицией на границе, должны быть выплачены в 10-дневный срок, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Дито Нозаидзе. "Можно оспорить эти штрафы в суде. Но если не удастся, то дело передается в суд. У человека замораживается счет, и любые перечисления будут зачисляться на счет государства. На карточке останется только прожиточный минимум", - пояснил адвокат.

Комментариями МВД Грузии относительно слов перевозчиков "Кавказский узел" пока не располагает.

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