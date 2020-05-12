Схрон с оружием и взрывчаткой найден в Сухуме

12 мая 2020, 18:26

Силовики обнаружили в сухумской многоэтажке тайник с пистолетами, десятками автоматов, взрывчаткой и тысячами патронов.

В многоэтажном жилом доме по улице Картозия в Новом районе Сухума сотрудники МВД Абхазии и службы госбезопасности республики нашли крупный схрон оружия и боеприпасов.

В квартире хранились ручные гранаты и запалы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, взрывчатое вещество и взрывотехнические элементы, ручные гранатометы, несколько тысяч патронов различного калибра и образца, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Оперативники изъяли также пистолеты, несколько десятков автоматов, разгрузочные жилеты с боеприпасами, приборы для стрельбы без шума и пламени, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД Абхазии 11 мая.

Изъятое оружие направлено на экспертизу, криминалисты должны оценить его пригодность к боевому использованию.

Сообщений об эвакуации жильцов дома на улице Картозия не поступало.



"Кавказский узел" также писал, что 5 мая пожарные, приехавшие тушить пожар на приусадебном участке в Сухуме, обнаружили четыре гранатометных снаряда. Еще один снаряд взорвался до их прибытия.