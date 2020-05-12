12 мая 2020, 04:39

Полицейский погиб во время оформления ДТП в Ингушетии

Сотрудник дорожной полиции погиб во время оформления протокола дорожно-транспортного происшествия. 

Инцидент произошел вечером 10 мая на 572-м километре автодороги “Кавказ”,  МВД по республике сообщило о смерти сотрудника 11 мая. 

На трассе столкнулись два автомобиля - грузовой “КамАз” и легковой Hyundai Solaris. Офицер дорожной полиции прибыл на место и осматривал повреждения от столкновения. Он стоял между автомобилями, когда в стоящий “КамАЗ” на скорости врезался автомобиль “Газель”, водитель которого не справился с управлением.

От удара “КамАЗ” сдвинулся с места, и сотрудник полиции оказался зажатым между двумя автомобилями, говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Instagram.

Врачи не смогли помочь сотруднику полиции.

Водитель “Газели” госпитализирован. Его комментариев , как и комментариев его представителей пока не поступало. 

Примечание:

"Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими", "Пять человек пострадали при ДТП в Ингушетии", "Следователи назвали полицейского виновным в аварии с пятью жертвами в Ингушетии"

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