12 мая 2020, 04:39
Полицейский погиб во время оформления ДТП в Ингушетии
Сотрудник дорожной полиции погиб во время оформления протокола дорожно-транспортного происшествия.
Инцидент произошел вечером 10 мая на 572-м километре автодороги “Кавказ”, МВД по республике сообщило о смерти сотрудника 11 мая.
На трассе столкнулись два автомобиля - грузовой “КамАз” и легковой Hyundai Solaris. Офицер дорожной полиции прибыл на место и осматривал повреждения от столкновения. Он стоял между автомобилями, когда в стоящий “КамАЗ” на скорости врезался автомобиль “Газель”, водитель которого не справился с управлением.
От удара “КамАЗ” сдвинулся с места, и сотрудник полиции оказался зажатым между двумя автомобилями, говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Instagram.
Врачи не смогли помочь сотруднику полиции.
Водитель “Газели” госпитализирован. Его комментариев , как и комментариев его представителей пока не поступало.
"Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими", "Пять человек пострадали при ДТП в Ингушетии", "Следователи назвали полицейского виновным в аварии с пятью жертвами в Ингушетии"
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