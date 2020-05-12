Заммэра Новороссийска уволена за нарушение режима карантина

12 мая 2020, 00:03

Глава Новороссийска уволил своего заместителя Екатерину Демченко после опубликованного в интернете видео массового отдыха во время карантинных ограничений.

Как писал "Кавказский узел", режим карантина в Краснодарском крае был продлен до 23 мая. Пользователи Instagram раскритиковали это решение, напомнив, что многие семьи полтора месяца живут без источника дохода. По данным на 11 мая, по числу новых случаев заражения в ЮФУ лидирует Краснодарский край, где их 98, регион также стал лидером по общему количеству случаев заражения в округе - их там 2027.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В администрации Новороссийска проведено служебное расследование после публикации в интернете видео «о неподобающем поведении муниципального служащего» городской мэрии, говорится в сообщении на сайте администрации 11 мая. По итогам проверки была уволена заместитель главы Екатерина Демченко, курирующая вопросы перспективного развития, архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, экологии, муниципального контроля, уточняется в сообщении.

«Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города и не имеют права допускать поведение, подрывающее авторитет власти», - привела слова главы Новороссийска Игоря Дяченко пресс-служба городской мэрии.

Видеозапись, на которой, как утверждают авторы ролика, запечатлена загородная база отдыха недалеко от Абрау Дюрсо, где среди отдыхающих была замечена заммэра Новороссийска, была опубликована в интернете 11 мая, отметил ТАСС. Видео было записано 10 мая, уточнило издание «Живая Кубань». На кадрах ролика, опубликованного на сайте издания, видно большое скопление людей, играющих в волейбол, отдыхающих в беседках.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Екатерины Демченко или ее представителей.

Советы специалистов о том, как избежать заражения COVID-19, указаны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".