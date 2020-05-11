Большегрузный автомобиль на КПП "Верхний Ларс" Фото http://15.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7382089/

11 мая 2020, 11:32

Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт

Движение по Военно-Грузинской дороге, которая была закрыта из-за ухудшения погоды, разрешено для всех видов машин, сообщили североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", проезд по Военно-Грузинской дороге через КПП "Верхний Ларс" был закрыт в 09.10 мск 10 мая в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Проезд по Военно-Грузинской дороге разрешен с 11.00 мск для всех видов машин, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничения сняты "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге.

Отметим, что правительство Грузии сегодня разрешило въезд в столицу страны, которая была закрыта с 15 апреля из-за чрезвычайного положения, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса. В Северной Осетии, как и в других регионах России, действует режим самоизоляции, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Примечание:

"Более 400 человек оказались в очереди на "Верхнем Ларсе", "Аналитики назвали безопасным для Грузии проект магистрали к границе с Россией", "Политологи назвали нецелесообразным для Грузии проект дороги в Чечню".

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