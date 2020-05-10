Махачкала и Каспийск остались лидерами по числу заражений коронавирусом в Дагестане

10 мая 2020, 17:53

Махачкала со 1096 случаями заражения COVID-19 и Каспийск со 106 зараженными сохраняют лидерство в Дагестане по числу заболевших с начала пандемии. Магарамкентский район остается единственным в республике, где не зафиксировано случаев коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая 41% заражений коронавирусом в Дагестане пришелся на Махачкалу, где насчитывалось 1015 случаев заражения. На втором месте по числу зараженных находился Каспийск (106 случаев).

В других муниципалитетах число инфицированных 8 мая не превышало сотни. Так, в Хасавюртовском районе (без городского округа Хасавюрт, где было 55 заражений) насчитывалось 84 случая, в Хунзахском – 83, в городском округе Кизляр - 75, в Новолакском районе - 74.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 10.45 мск 10 мая, в Дагестане число инфицированных выросло за сутки на 93 и достигло 2653. При этом в Махачкале насчитывается уже 1096 зараженных, а в Каспийске их по-прежнему 106, следует из информации на карте на правительственном сайте "Мой Дагестан".

Хунзахский район поднялся на третье место по числу зараженных, там насчитывается 100 случаев инфицирования. Кизляр, где число инфицированных увеличилось с 75 до 86, занимает четвертое место по этому показателю, а Хасавюртовский район, где по-прежнему 84 случая коронавируса, - пятое. В самом Хасавюрте число зараженных выросло до 59.

В других муниципалитетах зарегистрировано от одного (Агульский, Докузпаринский, Рутульский, Чародинский районы) до 78 (Новолакский район) случаев заражения.

Магарамкентский район, согласно опубликованной карте, единственный район Дагестана, где не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

Отметим, что за последние сутки в СКФО зафиксировано 369 новых случаев заражения коронавирусом, и четверть из них пришлись на Дагестан. Республика сохраняет также лидерство в округе по числу зараженных с начала пандемии.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".