Память погибших в двух войнах почтили в Степанакерте

10 мая 2020, 03:22

Несмотря на угрозу заражения коронавирусом, жители Степанакерта пришли к Мемориальному комплексу, чтобы почтить память погибших в Великую Отечественную и карабахскую войны воинов.

9 мая в Нагорном Карабахе отмечается как тройной праздник – День Победы в Великой Отечественной войне, день освобождения города Шуши и создания Армии обороны. 9 мая 1992 года армянские вооруженные формирования вошли в контролируемый азербайджанскими подразделениями Шуши, из которого с начала войны, по данным армянской стороны, велись обстрелы Степанакерта. 12 мая армянские формирования взяли Лачин, в результате Нагорный Карабах перестал быть анклавом в составе Азербайджана. В "Справочнике" также можно ознакомиться со справками "Армия обороны Нагорного Карабаха", "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Минская группа ОБСЕ".

В Нагорный Карабах 9 мая прибыла делегация из Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном и спикером парламента Араратом Мирзояном. Пашинян и президент Нагорного Карабаха Бако Саакян провели встречу и обсудили "широкий круг вопросов", говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой президента Нагорного Карабаха.

В день 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 28-летия создания Армии обороны Нагорного Карабаха и освобождения Шуши Пашинян и Саакян, а также другие высокопоставленные лица возложили венки в памятнику воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, а также к могилам погибших в ходе карабахской войны, к подножию мемориала "Танк" и памятника военному деятелю Вазгену Саркисяну в городе Шуши.

Парад на Мемориальном комплексе из-за ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса, не состоялся.

7 мая число инфицированных коронавирусом в Нагорном Карабахе достигло 10. Власти предписали самоизолироваться жителям общин Нор Вериншен и Чапни Шаумяновского района. 9 мая режим обязательной самоизоляции введен для жителей общины Нор Браджур Шаумянского района. Въезд и выезд из общины ограничены.

Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха по случаю 9 мая выпустило пресс-релиз, в котором назвали эту дату "одной из самых знаменательных".

«В годы Великой Отечественной войны треть населения Арцаха (Нагорного Карабаха) была мобилизована в действующую армию или ушла на фронт добровольно. Половина из них так и не вернулась. Спустя десятилетия народу Арцаха (Нагорного Карабаха) вновь пришлось пройти через тяжелейшие испытания в [...] тотальной войне на уничтожение. [...] 9 мая 1992 года стало еще одной славной страницей в истории Арцаха (Нагорного Карабаха). В этот день [...] был освобожден Шуши», - говорится в сообщении ведомства.

Ведомство напоминает, что в 1991-1992 годах жители Степанакерта "вынуждены были прятаться в подвалах без электричества, воды, отопления и минимальных условий для выживания".

«Были зафиксированы многочисленные случаи обморожения и смерти от переохлаждения и голода грудных детей и людей преклонного возраста. Освобождение Шуши имело важное не только психологическое, но и военно-стратегическое значение, так как позволило прекратить постоянные артобстрелы Степанакерта, предотвратить надвигающуюся гуманитарную катастрофу и спасти народ Арцаха (Нагорного Карабаха) от неминуемого физического уничтожения», - отмечает внешнеполитическое ведомство непризнанной республики.

Несмотря на угрозу заражения коронавирусом жители Степанакерта пришли к Мемориальному комплексу, чтобы возложить цветы. Участники возложения признались корреспонденту "Кавказского узла", что осведомлены об опасности коронавируса, но считают своим долгом почтить память павших солдат.

Давид Карапетян рассказал, что пришел возложить цветы в память своего дедушки, который воевал в Великой Отечественной войне. «Мы с семьей всегда 9 мая посещаем Мемориальный комплекс. Для нас это святое. Мы трепетно чтим память наших героев. И сегодня, несмотря на угрозу коронавируса, моя семья возложила цветы у Вечного огня», - сказал мужчина.

Альвина Гарамян рассказала, что в прошлом году участвовала в марше по случаю 9 мая, но в этом году пришлось ограничиться лишь возложением цветов, причем к Мемориальному комплексу она пришла с семьей и с соседями.

«К сожалению, коронавирус создал форс-мажорную ситуацию. 9 мая для всех жителей Арцаха (Нагорного Карабаха) - важный праздник. В этот день решилась судьба нескольких поколений. В нашей семье очень чтят память погибших и ценят победу. В каждой войне, начиная с гражданской и заканчивая апрельской войной в 2016 году, мужчины нашего рода принимали участие. Разве можем мы в этот день из-за какого-то страха сидеть дома? Мы просто обязаны были прийти на Мемориальный комплекс», - сказала женщина.

В ночь на 2 апреля 2016 года ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась, однако 5 апреля того же года было объявлено о перемирии. Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Справка "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" подготовлена "Кавказским узлом".

Группа из шестерых молодых жителей Степанакерта возложили цветы у Вечного огня и могил воинов, павших в карабахской войне. Они были без медицинских масок и признались, что понимают угрозу коронавируса, но "надеть маски посчитали неуместным, тем более это делают лишь единицы в городе».

«Люди жизнь отдали на войне, не побоялись пожертвовать своей жизнь за нас. Сейчас мы выражаем благодарность. Конечно, неправильно игнорировать меры предосторожности из-за угрозы коронавируса, но у нас в Нагорном Карабахе все под контролем, ситуация стабильная, потому люди особо не опасаются. Для нас сегодня тройной праздник, и мы не намерены нарушать традицию чтить память героев», - сказал Самвел Багдасарян.

В Нагорном Карабахе с 12 апреля действует режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". По этой причине были отменены массовые мероприятия по случаю 9 мая, когда жители Нагорного Карабаха отмечают победу в Великой Отечественной войне, создание Армии обороны и годовщину освобождения Шуши.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".