Рабочий погиб при обрушении на заводе в Волгоградской области

08 мая 2020, 12:34

Потолочное перекрытие обрушилось в цехе цементного завода в городе Михайловка, погиб один человек.

Инцидент произошел поздно вечером 7 мая на заводе "Серебряковцемент". Потолочное перекрытие обрушилось из-за скопления в нем клинкера (сырья для цемента), сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, обрушение произошло, когда в комнату отдыха на втором этаже цеха зашли двое рабочих. "В результате один из них, находящийся рядом с входной дверью в комнату, успел выбежать, а второй был засыпан полностью клинкером, от чего и наступила его смерть на месте", - цитирует представителя СУ СКР по региону РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее писал об инциденте на предприятии в Камышине в июне 2019 года. Рабочий получил ожоги 80% тела при хлопке в резервуаре на территории ТЭЦ и был госпитализирован в тяжелом состоянии.