Соцсети возмущены ростом цен в аптеках Дагестана

08 мая 2020, 05:31

Пользователи соцсетей раскритиковали рост цен на лекарства в аптеках и увеличение стоимости медицинских услуг в Дагестане в период распространения коронавируса.

Как информировал "Кавказский узел", к 7 мая в Дагестане число умерших от коронавируса выросло до 16. Активисты сообщили, что в республике трудно найти недорогие препараты от простуды и гриппа, поэтому они решили составить список аптек, где повысились цены, чтобы добиться отзыва лицензий. Антимонопольщики пообещали наказать владельцев аптек за завышение цен в период пандемии.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа или чаще обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Пост пользователя Facebook Тимура Магомедова по поводу проблемных вопросов в Дагестане на фоне пандемии коронавируса попал в "Топ 10" северокавказской блогосферы.

"Вирус сегодня есть, завтра не будет. А вот то, что творится внутри Дагестана, и в сердцах народа, это в тысячи раз хуже, чем вирус... Где же антимонопольные службы? Кто сегодня будет контролировать алчность тех... которые подняли цены... за компьютерную томографию? Один раз уже опозорился Дагестан со своими ценами на имбирь, лимон, чеснок и т.д.", - написал Магомедов на своей странице в Facebook. У его страницы 1164 подписчика, а этот пост к 05.00 мск 8 мая собрал 241 "лайк", 312 комментариев и 21 репост.

Пользователи Facebook раскритиковали рост цен на медицинские услуги. "Это вообще нелюди, в такой месяц тоже продолжают наживаться на людском горе", - написала пользователь Патимат Меджидова.

"А кто цены поднимал, разве не дагестанцы? Нет единства в Дагестане. Каждый пытается нажиться. Кого вы обвиняете?" - пишет Алиса Гусейнова.

Некоторые пользователи полагают, что власти должны вмешаться в ситуацию и пресекать рост цен. "Я думаю, что Минздрав вправе запретить им поднимать цены, как и цены на лекарства в аптеках", - считает Гюльнара Курбанова.

"Надо регулировать цены, а всё зависит от наших руководителей, которые любят заседать, как во времена Сократа", - с иронией отметил Абакар Магомедов. "Власть бросила, но цены поднимают же наши барыги", - полагает Шамиль Идрисов.

В Instagram в паблике "Это Дагестан", у которого 593 тысячи подписчиков, опубликован пост о росте цен на лекарства в аптеке и отсутствии необходимых препаратов в одном из лечебных учреждений. Этот пост к 05.00 мск 8 мая собрал 789 "лайков" и 86 комментариев.

"Пожаловаться на эту аптеку надо", - призывает пользователь с ником "tenzira". "Когда это искусственное повышение закончится!? Где наши власти?" - пишет "mmariuka8555".

"Как-то не удивлена. Если в Уразу цены взлетали на рынках и подсовывали просрочку. Что с нашим народом? Деньги затмевают разум", - считает "guseinova1979".

Система здравоохранения Дагестана испытывает большую нагрузку в связи с ростом числа больных коронавирусом, заявил 28 апреля глава республиканского Минздрава и призвал местных жителей к более строгому режиму самоизоляции.

Некоторые пользователи отмечают на проблемы с медикаментами в лечебных учреждениях, однако есть и те, кто утверждает, что имел положительный опыт лечения в больнице.

"Везде платно... Отправили покупать во двор больнице, там у них прям во дворе аптека, там почти всё есть, только дорого... Я не слышал, чтоб кто-то хорошо отзывался о больницах", - написал пользователь с ником "raj_bag_00".

"А мне в Махачкале в инфекционном 12 дней капали три раза в день меронем... Ни копейки я не платила и не смогла бы платить. Спасибо и низкий поклон врачам и медперсоналу инфекционной больницы города Махачкалы", - сообщает "abdullaevaumuzhamil". "У меня сестра лежала в больнице. Все есть все лекарства. Очень хорошо смотрели... Махачкала", - также рассказала пользователь с ником "_ziuma_".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Материалы о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".