Новые обвиняемые появились в деле о перестрелке в Гаваре

07 мая 2020, 23:54

Число обвиняемых по делу о перестрелке в Гаваре достигло 21. Также задержаны еще пятеро предполагаемых участников инцидента, в результате которого погибли два человека и четверо получили ранения.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая обвинение по делу о перестрелке в Гаваре было предъявлено 15 участникам конфликта, 13 из них арестовали. 6 мая стало известно о том, что число обвиняемых по делу возросло до 17.

28 апреля возле университета Гавара произошла перестрелка, в которой погибли два человека и четверо получили ранения. По данным следствия, родственники участников конфликта ворвались в клинику в Гаваре, куда были доставлены раненые, для сведения счетов. 30 апреля стало известно, что один из пострадавших выписан из больницы. Состояние еще четверых пострадавших, которые проходят лечение в стационарах, врачи назвали тяжелым.

После того как обвинения были предъявлены еще четверым, количество обвиняемых по делу о перестрелке в Гаваре достигло 21, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Следственного комитета Армении.

По его словам, также были задержаны еще пятеро жителей Армении, а по четверым подозреваемым в участии в массовых беспорядках принято решение о задержании.

После инцидента в Гаваре уголовного дело было возбуждено по статьям об убийстве двух и ранении четырех человек, а также массовых беспорядках со стороны группы лиц, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества, сообщает сегодня «Новости-Армения».

Следствие также ходатайствовало в суд об аресте пятерых участников инцидента, уточнили в ведомстве.

Напомним, правозащитники назвали инцидент свидетельством коллапса правовой системы, когда люди, разочаровавшись в работе правоохранителей, пытаются самостоятельно добиваться справедливости.