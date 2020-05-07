Жители Кубани пожаловались на дефицит масок в аптеках

07 мая 2020, 20:23

Требование носить маски проблематично соблюдать из-за их дефицита в аптеках, рассказали жители Краснодарского края. Спрос на маски высок, но они поступают в продажу редко и маленькими партиями, подтвердили провизоры.

Как сообщал "Кавказский узел", в Краснодарском крае из-за ситуации по коронавирусу действует карантин. Местные власти продлили карантин до 12 мая, в регионе введено обязательное ношение масок в общественных местах. Ранее жители Сочи пожаловались на высокие цены в аптеках на маски и заявили, что вынуждены шить их сами.

С 31 марта жителям Краснодарского края запрещено покидать свои дома, передвижение на личном автотранспорте возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. Созданы мобильные отряды самоконтроля для патрулирования улиц и территорий общего пользования муниципальных образований. Власти края подчеркнули, что это карантин, а не режим самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С конца марта маски в краснодарских аптеках являются дефицитным товаром - за полтора месяца их завозили только дважды небольшими партиями, рассказала провизор одной из городских аптечных сетей Марина Гибадуллина корреспонденту "Кавказского узла".

"Сейчас в наличии у нас масок нет вообще. В середине апреля завезли 100 штук, их разобрали как горячие пирожки. Люди ежедневно ходят, спрашивают, но мы ничем помочь не можем, сами работали без масок, сейчас нам выдают", - рассказала провизор.

По словам Гибадуллиной, до начала эпидемии коронавируса самые простые маски в аптеке стоили 10-15 рублей за штуку, а последний раз их поставляли уже по 45 рублей за штуку. "Поставщики нам говорят, что ранее все маски шились в Китае. После того как оттуда поставки прекратились, маски и кончились. В нашей стране нет такого количества предприятий, чтобы обеспечить всех жителей масками", - сообщила провизор.

Фармацевт из Усть-Лабинска Гаянэ Мрктчян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что с начала марта и до конца апреля в ее аптеку не привезли ни одной маски. Небольшую партию - 300 штук - завезли 30 апреля.

"Все это время мы для себя и своих близких шили маски сами из марли, как в советское время, вспомнили этот навык. 30 апреля завезли по 71 рублю, мы продавали не больше трех в руки, в результате сейчас от той партии ничего не осталось, поскольку ношение масок стало обязательным", - рассказала фармацевт.

Мкртчян отметила, что поставщики сообщили об отсутствии масок на складе, поэтому в ближайшее время она не ожидает поставок. "Рассказываем людям, которые к нам приходят каждый день, как сшить маски из марли, она теперь тоже дефицит. Есть предприниматели в Усть-Лабинске, которые шьют многоразовые маски, они стоят от 150 рублей, но я им не особо доверяю, поскольку их нужно стирать несколько раз в день, правильно обрабатывать паром. В домашних условиях не думаю, что это возможно", - заключила фармацевт.

Провизор из Хадыженска Лейла Кубатова сообщила, что 30 апреля аптека, где она работает, получила 350 защитных масок. "Это первая поставка с начала марта была. Люди ходят, спрашивают, особенно спрос увеличился после 30 апреля, когда ввели обязательное ношение масок. Сейчас их уже нет в наличии, также как медицинских перчаток", - сообщила провизор корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам маски можно приобрести в интернет-магазинах, но цены на них повысились. "Я специально смотрела на сайтах стоимость и условия, по нескольку масок никто не продает. Цена упаковки на 20 штук в среднем около 700 рублей. Вот и посчитайте, одноразовую маску нужно менять каждые два часа, то семье эта упаковка на несколько дней", - отметила провизор.

Дефицит масок вынудил жителей Кубани пренебрегать правилом

Жительница Краснодара Надежда Кушкина не носит маски, поскольку не смогла найти их в аптеке. "У нас режим карантина, нам запрещено ходить по аптекам, - только в ближайшую к дому, а в ближайшей масок нет. Я пенсионерка, интернетом не владею, заказать где-то там не могу. Мне остается только на свой страх и риск ходить без маски. Везде объявления висят, что в магазины без масок нельзя, но меня еще никто не выгнал", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По наблюдениям Надежды, в начале карантина на улицах и в магазинах было намного больше людей в масках, чем сейчас, когда их ношение стало обязательным. "Люди устали от карантина, плюнули на все эти запреты. Если вы вводите режим обязательного ношения масок, то будьте добры, обеспечьте ими население. Мне что по городу бегать в поисках этих масок? У меня сил на это нет", - заключила женщина.

Житель Краснодара Юрий Левченко носит маски с самого начала карантина. Маски он заказал в интернет-магазине.

"В аптеках их нет давно, что странно - ведь это медицинские расходные материалы, а мы покупаем их в непрофильных магазинах и не знаем, сертифицированы ли они, защищают ли они реально. Мне 50 штук обошлись в 1990 рублей, это почти 40 рублей за штуку. Я считаю, что это дорого, я хожу на работу, меняю маску раз в два часа, дети носят, жена. Скоро снова нужно будет заказывать", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Юрия, в последнее время он мало встречает людей в масках. "В транспорте примерно половина в масках. У людей уже протест, что государство не может даже масками обеспечить: никто не говорит о бесплатной раздаче масок, но они должны быть доступны в любой аптеке", - добавил он.

Житель Ейска Георгий Матов не нашел в продаже масок, обойдя практически все аптеки в центре города. Он решил отказаться от дальнейших поисков и не носит маску. "Меня два раза уже остановил патруль на улице. Полицейские спрашивают, почему я без маски, я им и ответил, что купить их невозможно. Они устно мне порекомендовали где-то их найти и носить. Выдали предписание о нарушении режима самоизоляции, штрафовать не стали. Вот так у нас борются с коронавирусом на Кубани", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Абинска Людмила Нездоровина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что покупала маски в магазине дешевых товаров "Fix-price", заплатив за 5 штук 149 рублей. "Но это крайне дорого для меня сейчас, мы остались без работы, у меня пять человек в семье, всем нужны маски, и менять их нужно очень часто. Поэтому сейчас я маски не покупаю, одноразовыми пользуюсь как многоразовыми, чтобы претензий не было к нам", - объяснила женщина.

Житель станицы Динской Никита Нестеров считает ношение масок необходимым в условиях распространения коронавируса. В интернет-магазине он купил многоразовые маски для всей семьи.

"150 рублей за штуку. Приехал курьер из Краснодара и привез нам восемь масок, две подарили родителям-пенсионерам. Стираем несколько раз в день, проглаживаем утюгом. Я лично в маске чувствую себя защищенным", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Никиты, он решил использовать многоразовые маски, поскольку не смог приобрести одноразовые в аптеках. "В нашей станице я прошел по всем аптекам - на дверях везде висят объявления, что масок в наличии нет. Это, конечно, вызывает вопросы к руководству края, страны. Это же элементарные вещи, самая главная защита. За рубежом их бесплатно раздают, а тут купить хочешь и не можешь", - заключил он.

Жительницу Новороссийска Аллу Никонову несколько раз ее останавливал патруль, когда она передвигалась по городу без маски. Каждый раз женщина получала предупреждения о необходимости ношения маски.

"Если вы вводите обязательное ношение масок, то обеспечьте ими население. Если их трудно купить, значит не так уж и важно их ношение. Поэтому я для профилактики использую оксолиновую мазь. Кстати, ее тоже сейчас сложно купить в аптеках, но не так, как маски", - заявила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Илья Брагин из Хадыженска Илья Брагин не смог купить маски ни в одной аптеке, поэтому его жене пришлось осваивать пошив масок. "В начале марта купили в аптеке 10 штук, с тех пор я их там не видел, ходил, спрашивал. Сейчас жена научилась шить, всей семье сшила, родителям, соседям. В магазинах, на рынке, везде я маску ношу, стираем каждый вечер", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Туапсе Ирина Григорьева маски не носит и считает, что они не смогут защитить от заражения. "Если бы их раздавали, то почему бы не носить. Но я честно 2 мая обошла 7 аптек и ни в одной масок не было. Что мне делать? Шить я не умею, да и вопросы большие сможет ли самошитая маска защитить от вируса. Я вообще считаю, что маски должен носить только заболевший человек, который может заразить здоровых людей", - заявила девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист назвала масочный режим рекомендательным

Активист проекта ОНФ "За честные закупки" Сергей Вервеин сообщил, что власти Кубани закупили 2,3 млн масок только для медработников, патрульных и чиновников.

"Одноразовые маски 2,3 миллиона штук закупаются за счет резервного фонда администрации Краснодарского края, по цене 35,2 рублей. Все они производства Синофрам групп, Китай. Аптеки и торговые сети действуют по своим договорам и правилам", - сообщил Вервеин корреспонденту "Кавказского узла".

Правомерность требований об обязательном ношении маски в таких условиях под большим вопросом, считает активист. "Аптеки изначально придерживали маски от продажи. Затем, когда стоимость выросла, могли лишиться лицензии за большую наценку, без которой было невозможно купить новую партию масок. Плюс возникла схема продажи масок, купленных по старым ценам, через систему госзакупок. По каждому случаю надо разбираться, но смысла в этом не больше, чем в ношении маски здоровым человеком", - заключил он.

Адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова считает, что введение режима обязательного ношения масок на Кубани носит только рекомендательный характер, поскольку никакого законодательного акта за словами губернатора Кондратьева не последовало.

"Губернатор продекларировал обязательное ношение масок на территории края на основании письма руководителя Роспотребнадзора Кубани, которая обратилась к нему с просьбой ввести режим обязательного ношения масок. Никакого официального постановления об этом я не обнаружила ни в официальных СМИ, которые обязаны публиковать документы, ни на сайте администрации", - сообщила Баянова корреспонденту "Кавказского узла".

Ни в одном нормативном акте не прописано, какое наказание грозит тем, кто игнорирует требование о ношении масок, отметила юрист. По мнению Баяновой, губернатор осведомлен о проблемах с поставками масок в кубанские аптеки, поэтому и не стал вводить санкции за появление в общественных местах без маски. "Я не призываю игнорировать эти требования, поскольку считаю, что носить маски необходимо, но правового обоснования для введения масочного режима я не вижу", - заключила она.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, указаны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".