Военнослужащий Армии обороны. Фото пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха, http://www.nkrmil.am/news/view/2617

07 мая 2020, 08:32

Азербайджан насчитал 23 обстрела в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в селе на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Заманлы Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Нагорный Карабах заявил о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел".

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