Азербайджанский журналист пожаловался на избиение

07 мая 2020, 10:02

Корреспондент азербайджанского новостного сайта Заур Гамбаров заявил, что его избили два человека, в том числе сотрудник фонда соцзащиты. Полиция начала расследование инцидента.

По словам Ганбарова, инцидент произошел 4 мая в одном из районов Азербайджана, когда он отправился по заданию редакции в отделение Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) для расследования поступившей на сайт жалобы местного жителя.

"Жалоба касалась проблемы с присуждением инвалидности ребенку. Меня принял заместителем главы [...] отделения ГФСЗ... Все сначала было нормально. [Замглавы] сказал, что обращения по инвалидности рассматриваются в онлайн форме, и их отделение не имеет отношения к данному вопросу. Потом он коснулся моего видео, которое я распространил в социальных сетях. Речь шла о раздаче населению продуктовых наборов. Опустошенные коробки после доставки продуктов по домам разбрасывались по всей территории - где попало. И я снял это. Но, вдруг в кабинет ворвался водитель завотделением ГФСЗ... Он стал угрожать мне и потребовал от меня выйти в коридор для "выяснения отношений". В коридоре [водитель] продолжал оскорблять меня, и это происходило перед камерой видеонаблюдения, установленной в учреждения", - рассказал Ганбаров корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, глава районного отделения ГФСЗ вышел на шум. "Увидев, что я записываю происходящее на мобильный телефон, [глава отделения] вырвал устройство у меня из рук. Он сбил меня с ног и ударил ногой. Когда я попытался взять свой выпавший телефон, чиновник ударил меня по рукам", - утверждает Ганбаров.

По словам журналиста, насилие сопровождалось угрозами наказать и арестовать его за критические статьи об администрации района. Гамбаров заявил, что ему раздавили палец руки, нанесли удары по голове, телу, разбили телефон.

Редакция Anews.az распространила заявление по поводу инцидента, напомнив о том, что, по закону о СМИ, "журналист вправе собирать информацию, проводить расследования и информировать общественность посредством своих публикаций".

"Недопустимо оскорблять журналиста и угрожать ему, тем более избивать или наносить ущерб имуществу. Редакция усматривает в действиях чиновника провокацию против руководства страны, поскольку насилие над журналистом идет вразрез с реформами, проводимыми президентом Азербайджана", - сказано в заявлении Anews.az, поступившем корреспонденту "Кавказского узла" 6 мая.

В связи с инцидентом редакция обратилась в Министерство труда и социальной защиты населения. Однако в ведомстве виновным считают журналиста. Войдя в комнату сотрудника, Гамбаров начал оскорблять его, заявили в Минтруда.

"И это, несмотря на то, что редакция представила в Министерство сломанный телефон и фотографии окровавленных пальцев Гамбарова, и все происходящее попало на кадры видеонаблюдения отделения ГФСЗ. Мы не сомневаемся в том, что оставление руководством министерства безнаказанными действий таких лиц как [глава отделения], поощряет таких чиновников к незаконным действиям против граждан и журналистов", - сказано в заявлении редакции Anews.az.

Редакция обратилась в правоохранительные органы и потребовала привлечь к уголовной ответственности главу отделения ГФСЗ и его водителя - за хулиганство, а также за злоупотребление служебным положением.

В свою очередь, глава пресс-службы Министерства труда и социальной защиты (ГФСЗ является структурой при данном министерстве - прим. "Кавказского узла") Фазиль Талыбов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что 4 мая Гамбаров, войдя в здание отделения, зашел в кабинет заместителя заведующего и стал оскорблять его. Когда на шум вошел водитель, то Гамбаров стал оскорблять и его тоже. "Гамбаров оскорбил заведующего учреждением и работников, угрожал им. Он нарушал рабочий ритм отделения в течение 40 минут. Для дачи правовой оценки действиям Заура Гамбарова местное отделение ГФСЗ обратилось в районную прокуратуру", - сказал пресс-секретарь Минтруда Фазиль Талыбов.

В региональной группе пресс-службы МВД корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что "собранные полицией первичные материалы по данному вопросу переданы в районную прокуратуру".

Эксперт Института права медиа Халид Агалиев, комментируя ситуацию с журналистом, отметил наличие признаков состава преступления, предусмотренного ст. 163 УК - "воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста". Эта статья предполагает ответственность за воспрепятствование работе журналиста с применением насилия или угрозой ее применения. Более того, по мнению Агалиева, в ситуации с Гамбаровым речь идет о пункте 2 этой статьи, устанавливающей ответственность за указанные действия, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения.

"Инцидент, по словам Гамбарова, произошел в здании госучреждения и его руководитель лично участвовал в избиении журналиста. Если следствие будет объективным и вина чиновника будет доказана, то он со своим водителем могут понести наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или лишения свободы до одного года", - пояснил эксперт.

Однако, по его словам, в Азербайджане за применение насилия против журналистов, "как правило, к ответственности никого, тем более чиновников, не привлекают".

"Наш Институт проводит мониторинг ситуации с нарушением прав журналистов на протяжении более 15 лет. И на моей памяти, пожалуй, два случая наказания за физическое давление на журналистов. Но к ответственности были привлечены работники частных структур: в одном случае - сотрудник охраны предприятия, в другом - работник кафе. Десятки фактов не были расследованы или были расследованы необъективно и в возбуждении уголовных дел было отказано", - сказал Агалиев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".