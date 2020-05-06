06 мая 2020, 00:30

Штат Миннесота признал независимость Нагорного Карабаха

Сенат американского штата Миннесота принял резолюцию, которой признал независимость Нагорного Карабаха. Миннесота стала десятым штатом США, признавшим независимость Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля 2019 года палата представителей американского штата Колорадо признала независимость Нагорного Карабаха. 

Сенат штата Миннесота признал независимость Нагорного Карабаха, сообщается сегодня на сайте законодательных актов Ttrackbill. Принятой резолюцией Миннесота "признает независимость Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") и выражает поддержку попыткам развития свободного независимого государства", следует из опубликованной на сайте копии документа, которую перевел корреспондент "Кавказского узла".

Миннесота также призывает президента и Конгресс США поддержать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение и независимость. "Предлагаем отметить 5 мая в штате как день признания Республики Арцах и вклада армян и арцахцев в развитие Миннесоты", - говорится в резолюции.

Таким образом, Миннесота стала десятым штатом в США, признавшим независимость Нагорного Карабаха.

В 2012-2014 годах семь штатов США приняли резолюции с призывом к президенту и Конгрессу США признать независимость Нагорного Карабаха: Род-Айленд, Массачусетс, Мэн, Луизиана, Калифорния, Гавайи и члены Палаты представителей штата Джорджия. В сентябре 2017 года Нагорный Карабах признал штат Мичиган, в апреле 2019 года - штат Колорадо.

Напомним, провозглашение Нагорно-Карабахской Республики состоялось 2 сентября 1991 года. 6 января 1992 года по результатам референдума о статусе Нагорного Карабаха, 99,89 % участников которого высказались за независимость, Нагорный Карабах объявил себя независимым государством. Азербайджан не признал независимости, считая Нагорный Карабах частью своей территории. Международный статус Нагорного Карабаха не урегулирован. Страны-члены ООН не признают Нагорный Карабах независимым государством. Территориальная целостность Азербайджана подтверждена резолюциями Совбеза и Генассамблеи ООН.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджанцы Санкт-Петербурга провели пикет перед зданием консульства Франции", "Азнавур призвал Сенат Франции ратифицировать закон о криминализации отрицания геноцида армян", "Азербайджанцы Грузии поддержали Турцию в вопросе о геноциде армян".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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