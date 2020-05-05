Экспертиза подтвердила психические расстройства у стрелка из "Эребуни плаза"

05 мая 2020, 00:40

Обвиняемый по делу о стрельбе в ереванском бизнес-центре "Эребуни плаза" Артур Торосян признан невменяемым и нуждается в принудительном лечении, считает следствие. Дело Торосяна направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", 23 января мужчина устроил стрельбу в ереванском бизнес-центре. Он сдался силовикам после переговоров с главой полиции Армении, пострадавших в результате инцидента не было. 26 января суд отправил стрелка из "Эребуни Плаза" под арест, однако в начале февраля Торосян был направлен в психиатрическую клинику для проведения экспертизы. Дело против Торосяна расследовалось по статьям о захвате заложников, незаконном обороте оружия и умышленном уничтожении имущества общеопасным способом.

21 марта Торосян по решению суда был госпитализирован в психиатрическую клинику из соображений безопасности, его арест был отменен, сообщают сегодня "Новости-Армения".

Проведенные судебно-психическая и судебно-психологическая экспертизы показали, что обвиняемый по делу Артур Торосян «страдал и страдает параноидальной формой шизофрении, а в момент преступления находился в состоянии расстройства», уточнили корреспонденту "Кавказского узла" в Генпрокуратуре Армении. В связи с чем Генпрокуратура настаивает на признании Артура Торосяна невменяемым, представляющим угрозу себе и окружающим.

«Он нуждается в изоляции и принудительном лечении в психиатрической клинике», - говорится в сообщении ведомства.

Следственные органы завершили предварительное следствие по делу Торосяна и направили дело вместе с результатами экспертизы в Ереванский суд общей юрисдикции, отметили в ведомстве. Прокурор также утвердил решение органа предварительного следствия о применении к Торосяну принудительных мер медицинского характера, информирует сегодня издание Arminfo.

По версии следствия, член «Объединения рыболовов и охотников» Артур Торосян 8 января приобрел ружье «Сайга» и пули, после чего 23 января в «Эребуни плаза» выстрелил по потолку центра из того же оружия, затем направил ствол ружья к работникам ресепшн и потребовал проводить его в офис второго президента Армении Роберта Кочаряна, утверждают следователи.

В здании "Эребуни-плаза" находится офис второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Узнав, что офис Кочаряна закрыт, Торосян направился к спортзалу бизнес-центра, приставив ствол ружья к работнику безопасности, также потребовал провести его в офис бывшего президента, но когда понял, что в этом направлении находятся только спортзал и салон красоты, он вернулся в фойе и выстрелил по направлению к дивану и столбу, утверждают следователи.

После этого, по версии следователей, Торосян приставил ружье к одному из посетителей центра, заявив, что тот заложник и стал требовать, чтобы к нему пришел глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян, которого тоже планирует взять в заложники, чтобы потребовать встречи с сыном Роберта Кочаряна Седраком Кочаряном.

Отметим, что пользователи Facebook заявили, что правоохранители вывели стрелявшего в бизнес-центре "Эребуни плаза" без наручников и увезли на машине начальника главы полиции Армении. Пользователи также напомнили, что при задержании активистов полицейские не были столь лояльны. Глава полиции пояснил, что отсутствие наручников было условием в переговорах.