Медицинский работник в больничном коридоре. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

04 мая 2020, 18:38

Число смертей от коронавируса в Азербайджане достигло 26

Новая смерть от коронавирусной инфекции зафиксирована в Азербайджане, а общее число смертей с начала пандемии достигло 26. Прирост числа заболевших за сутки составил 52.

Как писал "Кавказский узел", на 3 мая в Азербайджане общее число заразившихся составляло 1932, а умерших - 25 человек. C 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. 1 мая власти объявили о продлении карантинного режима до 31 мая, но с отменой ряда ограничений.

На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется онлайн-карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За последние сутки в Азербайджане от COVID-19 скончался пациент 1969 года рождения, страдавший сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца, сообщил сегодня Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Кроме того, за сутки зарегистрировано 52 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом 39 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц. Общее число заразившихся составило 1984, в из них1480 выздоровели, 26 – умерли. В больницах специального режима получают лечение 478 пациентов. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 29 – средней тяжести, остальных – стабильное. 

В стране уже сделано более 160 тысяч тестов на коронавирус, сообщил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Движения неприсоединения в формате видеоконференции, посвященной глобальной борьбе с пандемией. Выступление главы Азербайджана транслировалось по государственному телевидению АзТВ, передал корреспондент "Кавказского узла".

Для лечения пациентов с коронавирусом в Азербайджане, со слов президента, выделено более 20 больни и действуют 23 лаборатории для проведения тестов.

Советы специалистов о том, что предпринять для  предотвращения заражения коронавирусом, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Азербайджана решили обязать пассажиров метро носить маски", "Условия карантина смягчены в Азербайджане", "Армения в 3 раза опередила Азербайджан по количеству новых случаев коронавируса".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 мая 2020, 19:35

  • Хасавюрт закрыт из-за коронавируса

    Въезд в Хасавюрт и выезд из него запрещены с вечера 3 мая, а все пропуска для передвижения аннулированы, сообщила местная администрация. Хасавюртовский район занимает третье место в республике по числу случаев коронавируса.

04 мая 2020, 19:02

  • Жена муфтия Дагестана после COVID-19 указала на проблемы в клинике Махачкалы

    Муфтий Дагестана и его семья переболели коронавирусом, после чего супруга и советник муфтия Айна Гамзатова обратилась к властям и меценатам с просьбой срочно обеспечить томографами и аппаратами искусственной вентиляции легких третью горбольницу Махачкалы. "Монитор пациента" поддержал просьбу Гамзатовой.

04 мая 2020, 17:49

04 мая 2020, 17:16

04 мая 2020, 17:13

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи