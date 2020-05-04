Число смертей от коронавируса в Азербайджане достигло 26

04 мая 2020, 18:38

Новая смерть от коронавирусной инфекции зафиксирована в Азербайджане, а общее число смертей с начала пандемии достигло 26. Прирост числа заболевших за сутки составил 52.

Как писал "Кавказский узел", на 3 мая в Азербайджане общее число заразившихся составляло 1932, а умерших - 25 человек. C 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. 1 мая власти объявили о продлении карантинного режима до 31 мая, но с отменой ряда ограничений.

На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется онлайн-карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".





За последние сутки в Азербайджане от COVID-19 скончался пациент 1969 года рождения, страдавший сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца, сообщил сегодня Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Кроме того, за сутки зарегистрировано 52 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом 39 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц. Общее число заразившихся составило 1984, в из них1480 выздоровели, 26 – умерли. В больницах специального режима получают лечение 478 пациентов. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 29 – средней тяжести, остальных – стабильное.

В стране уже сделано более 160 тысяч тестов на коронавирус, сообщил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Движения неприсоединения в формате видеоконференции, посвященной глобальной борьбе с пандемией. Выступление главы Азербайджана транслировалось по государственному телевидению АзТВ, передал корреспондент "Кавказского узла".

Для лечения пациентов с коронавирусом в Азербайджане, со слов президента, выделено более 20 больни и действуют 23 лаборатории для проведения тестов.

Советы специалистов о том, что предпринять для предотвращения заражения коронавирусом, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".