Открытие въезда в Батуми и Кутаиси анонсировано на фоне низких темпов заражения COVID-19

04 мая 2020, 12:31

Число случаев инфицирования COVID-19 в Грузии выросло за сутки на 4 и достигло 593. Власти страны сообщили о снятии с 5 мая ограничений на въезд в Батуми и Кутаиси, готовится открытие Тбилиси и Рустави.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. 3 мая в Грузии от коронавируса скончался девятый пациент, а общее число случаев заражения выросло до 589.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным правительственного сайта StopCoV, к 12.00 мск 4 мая число инфицированных коронавирусом в Грузии, увеличилось до 593. Выздоровели 223 человека, новых смертей не зафиксировано. На карантине находятся 4830 человек, в больницах - 521.

Грузия справляется с проблемой коронавируса, заявила директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. "Мы надеемся справиться и с этим пиковым периодом, чтобы у нас продолжался умеренный, контролируемый рост [числа зараженных], который не приведет нашу страну к потрясениям", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Эзугбая, прозвучавшие в эфире Первого канала грузинского телевидения.

2 мая первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в регионе Кахетия - заболела врач скорой помощи в городе Кварели. Всех, кто контактировал с ней, перевели в режим самоизоляции.

Усиление мер безопасности в Кварели не планируется, сообщил губернатор Кахетии Ираклий Кадагишвили. По его словам, ожидаются результаты тестов на коронавирус у 85 человек, включая членов семьи заразившегося врача. "Было установлено 147 контактов заболевшего врача по всей стране, в том числе в нашем регионе", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Кадагишвили, сказанные им в эфире телеканала "Рустави 2".

В Аджарии лечатся 23 пациента с коронавирусом, они находятся в батумской клинике "Медальфа". У семи и них тест на коронавирус показал отрицательный результат. Если повторное тестирование подтвердит, что они здоровы, их выпишут в ближайшее время, сообщил заведующий отделением клиники "Медальфа" Георгий Ломидзе. На управляемом дыхании находится один пациент, ему стало лучше, сказал Ломидзе в эфире "Рустави 2".

С 15 апреля были закрыты для въезда четыре крупнейших города страны: Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Все ограничения на въезд в Батуми и Кутаиси будут сняты с 5 мая, рассматривается вопрос об аналогичных мерах в отношении Тбилиси и Рустави, сообщил сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. "Соответствующие решения будут приняты в Тбилиси и Рустави в эти дни с учетом эпидемиологической ситуации. Думаю, можно надеяться, что вопрос об открытии Тбилиси и Рустави будет решен положительно к концу недели", - процитировал сегодня Гахарию на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".