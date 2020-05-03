03 мая 2020, 19:40

Суд арестовал сына Гагика Хачатряна

Глава совета директоров телекоммуникационной компании Ucom, сын бывшего министра финансов Армении Гагика Хачатряна Гурген Хачатрян арестован по обвинению в пособничестве при передаче взятки.

Как писал "Кавказский узел", бывший министр финансов Армении Гагик Хачатрян был арестован в конце августа 2019 года. 6 февраля 2020 года суд отклонил жалобу защиты на продление его ареста, несмотря на то, что Хачатрян компенсировал государству 417 тысяч долларов и имеет проблемы со здоровьем. 11 февраля стало известно, что после вмешательства уполномоченного по правам человека Хачатрян переведен на лечение в медицинский центр.

Хачатрян до ареста был прооперирован в Германии, а затем вернулся в Армению по требованию следователя. По словам адвоката Ерема Саргсяна, у его подзащитного "проблемы с позвоночником и опорно-двигательным аппаратом".

Суд общей юрисдикции Еревана постановил арестовать председателя совета директоров телекоммуникационной компании Ucom и соучредителя ГК "Галакси" Гургена Хачатряна. Сын бывшего министра финансов обвиняется по статье о пособничестве во взяточничестве.

Адвокат Хачатряна Ерем Саргсян после заседания суда назвал решение суда ожидаемым. Он напомнил, что Гурген Хачатрян ранее находился под подпиской о невыезде, а ходатайство о его аресте было подано на следующий день после того, как предприниматель заявил о попытках властей отнять его бизнес.

Защита считает обвинение в пособничестве во взяточничестве безосновательным, поскольку во время обысков, проведенных 30 апреля в офисах и квартирах Хачатрянов, не было обнаружено никаких свидетельств криминальной деятельности. Саргсян отметил, что будет обжаловать решение суда.

Гурген Хачатрян накануне обысков заявил о давлении на него "на государственном уровне" и требовании отчуждения компании. Армянские власти считают, что вся сумма, вырученная от продажи доли семьи Хачатрян в компании Ucom, должна пойти в бюджет страны в счет нанесенного государству ущерба в годы работы Гагика Хачатряна председателем комитета госдоходов, пишет в публикации от 1 мая JAM-news.

"Кавказский узел" писал, что следствие подозревает Гагика Хачатряна в растрате средств на поддержку фермерских хозяйств в период его пребывания на посту министра финансов Армении. По версии следствия, 2014-2016 годах замминистра финансов Армении, который в настоящее время объявлен в розыск, в сговоре со своим непосредственным руководителем закупил 8500 электронных замков в рамках кредитного договора, заключенного правительством на льготных условиях. Правоохранительные органы пришли к выводу, что необходимости в закупке такого количества замков не было.

Примечание:

"Продлен арест Гагика Хачатряна", "Силовики оценили ущерб по делу Хачатряна на посту главы Минфина в 3,5 млн долларов", "Суд отпустил под залог обвиняемого в растрате фермерских субсидий".

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