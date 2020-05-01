Глава Буйнакска самоизолировался на фоне нерешенных городских проблем

01 мая 2020, 16:15

Первичный тест на COVID-19 дал положительный результат у главы администрации Буйнакска Исламудина Нургудаева. Пользователи Instagram указали самоизолировавшемуся главе города на разбитые дороги и нестабильную работу водопровода.

Как сообщал "Кавказский узел", Дагестан лидирует в СКФО как по общему числу заражений, так и по их приросту за сутки. К сегодняшнему дню число случаев заражения в республике выросло на 164 и достигло 1553.

С 28 марта в Дагестане действует запрет на проведения массовых мероприятий, закрыты точки розничных продаж, за исключением продовольственных магазинов и аптек, не работают салоны красоты, торговые центры, бассейны, бани, рынки, кафе и рестораны. 31 марта в республике был объявлен режим самоизоляции, который предусматривает запрет на передвижение, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Минздрав Дагестана связал рост числа заражений в регионе с массовым нарушением режима самоизоляции.

По словам главы Буйнакска, у него первично диагностирован COVID-19. "Несмотря на все предпринятые мною меры по недопущению заражения, первый тест на наличие новой коронавирусной инфекции у меня дал положительный результат. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора, я вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - написал Исламудин Нургудаев поздно вечером 30 апреля на странице городской администрации в соцсети Instagram.

Нургудаев отметил, что мэрия продолжит работу в штатном режиме, а сам он будет давать поручения подчиненным по телефону. При этом временное исполнение обязанностей главы возложено на первого заместителя Нургудаева - Шамиля Исаева. "Предполагаются масштабные работы по улучшению водоснабжения в нашем городе <...>. Также предполагаются работы по асфальтированию дорог и пешеходных зон, реконструкции дворовых территорий и парков в нашем городе", - отметил Исламудин Нургудаев.

Пользователи соцсети в комментариях к этой публикации указали на волнующие их городские проблемы. "XXI век, [а вы] воду не можете норм[ально] давать круглосуточно, а [о] мусоре лучше молчать", - написала magomedovaasay.

"Кто-нибудь когда-нибудь заасфальтирует въезд в город со стороны Махачкалы?" - спросила karikarikarinakanada. "Хотела бы узнать, в сторону школы-интерната <...> будут ли делать дороги? <...> Дороги ужаснейшие, даже такси не хотят ехать. Обидно за наш город", - указала omaroberts478.

Пользователь jakonda26 раскритиковала авторов этих комментариев. "Человек болен опасным вирусом. В посте объявил о своем заражении. Но многие, к сожалению, <...> говорят почему-то именно под этим постом о своих проблемах", - отметила она.

К 16.15 мск 1 мая эта публикация собрала 839 "лайков" и 144 комментария.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа.

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".